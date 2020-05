Makelaar in Werkendam constateert: „Woningmarkt geeft geen krimp”

Niet eerder daalde het consumentenvertrouwen zo hard als nu, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek in april. „De woningmarkt geeft echter geen krimp”, constateert makelaar Joost de Keijzer (64) uit Werkendam. „De stemming onder kopers blijft uitstekend.” Tegelijk beaamt hij: „Maar het kan natuurlijk snel omslaan.”

De laatste jaren heerste er overal schaarste, door te weinig nieuwbouw. Dat veroorzaakte forse prijsstijgingen. De coronacrisis heeft voorlopig niet geleid tot een kentering. De Keijzer: „We merken bij ons geen enkel afwijkend gedrag. Alles gaat gewoon door, in alle prijsklassen. En dat is ook het landelijke beeld. Nog steeds worden er huizen verkocht boven de vraagprijs. Onvoorstelbaar eigenlijk als je beseft in wat voor een ernstige situatie we verkeren. Ik denk dat het, economisch bezien, zeker te maken heeft met het snelle ingrijpen van de overheid. Die heeft vangnetten aangebracht. Grote ontslagrondes bleven tot dusver uit. Maar, we zijn pas twee maanden onderweg.”

De Keijzer startte in 1994 een makelaardij in Werkendam, in samenwerking met een collega die een kantoor had in Veen. Hofstede, zoals de onderneming heet, breidde in de loop van de tijd uit tot nu zes kantoren, behalve in Werkendam en Veen ook in Gorinchem, Meerkerk, Sliedrecht en Zaltbommel. De groep begeleidde vorig jaar bijna 450 transacties. De Keijzer is directeur-eigenaar van Hofstede Makelaardij Werkendam. „Naar buiten toe, op de site en in de marketing, presenteren we ons gemeenschappelijk, maar elke vestiging doet zijn eigen zaken en staat op eigen benen. Financieel zijn we onafhankelijk van elkaar.”

Bezichtigingen

Qua bedrijfsvoering dwingt de virusuitbraak tot flinke aanpassingen. „Je denkt in eerste instantie: kunnen we aan het werk blijven?”, zegt collega Kimberley de Kluijver (31). „Je stapt over naar veel thuiswerken en je moet allerlei protocollen bedenken.” Zij somt enkele maatregelen op voor bezichtigingen: van koperszijde niet meer dan twee personen, handschoenen aan, deuren open, geen trapleuningen aanraken. „Het was erg schakelen, maar het went snel.”

Het ondertekenen van de koopakte vond altijd plaats op kantoor. „Dat was vaak de eerste keer dat partijen elkaar ontmoetten, want bij een bezichtiging is de verkoper meestal niet aanwezig. Nu gebeurt het ondertekenen thuis, we sturen de stukken digitaal toe.”

Hofstede biedt in deze tijd meer mogelijkheden voor virtuele bezichtiging, door middel van foto’s, video’s en opnames met drones. „Dan kunnen belangstellenden zich van tevoren een goed beeld vormen. Maar uiteindelijk is de beleving door een bezichtiging het belangrijkst.”

Banken

De crisis in 2008 was anders, geeft De Keijzer aan. „Banken dreigden om te vallen. Zij wilden het liefst geen hypotheken meer verstrekken. Nu staan zij er veel beter voor, al duurt het inmiddels langer voordat aanvragen zijn goedgekeurd. En voor kopers is de rente natuurlijk heel aantrekkelijk. Dat maakt wel een verschil.”

Overigens ijlde destijds het effect voor de woningmarkt flink na. Pas na 2010 kwam echt de klad erin en vervolgens hield de malaise een jaar of vier aan. „We zaten met een enorme voorraad huizen. Mensen waren niet te motiveren om te kopen, je werkvreugde verdween erdoor.”

Ondernemers

Hofstede Werkendam heeft voor bedrijfshuisvesting, koop en huur, een aparte bv. Mark van Rossum (22), een van de vennoten daarvan, schetst op dat terrein een wat minder positief beeld van de actualiteit. „De markt voor onroerend goed voor bedrijven reageerde na de afkondiging van beperkende maatregelen door het kabinet onmiddellijk. Er werden meteen deals afgeblazen. Even geen investeringen, vonden ondernemers. De laatste weken gaat het iets beter, ze durven weer wat meer. Ze letten goed op wat er vanuit Den Haag wordt gepresenteerd, of ze wat lucht krijgen.”

Gegevens onderneming

De coronacrisis pakt verschillend uit voor bedrijven. Veel ondernemers ondervinden schade, sommige profiteren juist. Deel 9 in een serie. Zaterdag deel 10.

serie

Bedrijf & corona

Naam: Hofstede Makelaardij Werkendam B.V.

Plaats: Werkendam

Sinds: 1994

Activiteit: makelaar

Medewerkers: 5

Gevolgen coronacrisis: tot dusver geen wijziging in aantal woningtransacties