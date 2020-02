„Made in China duurder door coronavirus”

Spullen van Chinese makelij in de winkelschappen worden mogelijk duurder door het coronavirus.

Een van de redenen dat winkelbedrijven hun prijzen zouden kunnen opvoeren zijn de hogere transportkosten als gevolg van capaciteitsverlies. Zo vliegen er minder vliegtuigen van en naar China. Ook het zeetransport staat op een lager pitje.

Ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex stelt dat logistiek dienstverleners en rederijen bij dit type crises hun extra kosten regelmatig doorbelasten aan handels- en productiebedrijven. Sommige vrachtvervoerders maken mogelijk misbruik van de situatie om hun prijzen te verhogen.

„Wij willen graag dat doorberekeningen van extra kosten die niet transparant zijn bij ons worden gemeld”, aldus evofenedex. De vereniging denkt dat de levering aan Nederlandse bedrijven, die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van Chinese halffabrikaten, in de problemen komt als de huidige beperkingen voor het handelsverkeer „langer dan een paar weken” aanhouden.

Winkelketen Action overweegt producten die normaal uit China komen, in andere landen in te gaan kopen. Het bedrijf voorziet voorlopig geen lege schappen, maar bereidt vanwege de uitbraak van het virus wel „verschillende scenario’s” voor. Of en wanneer het nodig is maatregelen te nemen, is nog niet duidelijk. Voorlopig houdt de discounter de situatie in de gaten. Circa de helft van het assortiment van Action komt uit Azië en in vrijwel elke productcategorie zitten artikelen die in China worden gemaakt.

Een woordvoerder van de HEMA laat weten dat de import niet in gevaar is. „Wij hebben daar honderden productielocaties voor onder meer kleding en andere spullen, maar daar zijn nog geen problemen mee. Ook wordt er bij ons nog niet gewerkt aan eventuele scenario’s om spullen ergens anders te produceren of te importeren. Er is voorlopig nog voldoende voorraad.” De HEMA-website geeft aan dat Chinese producenten goed zijn voor 42 procent van HEMA’s inkoopwaarde.