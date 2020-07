Maaltijdpakketten HelloFresh in trek door coronamaatregelen

Maaltijdpakkettenbezorger HelloFresh heeft dankzij de coronacrisis een sterk tweede kwartaal achter de rug. Doordat veel mensen vanwege coronamaatregelen verplicht thuis moesten blijven en niet meer naar de supermarkt wilden, zag het Duitse bedrijf zijn omzet flink oplopen.

Volgens voorlopige kwartaalcijfers bedroegen de opbrengsten in de periode tussen de 965 miljoen en 975 miljoen euro. Dat is veel meer dan de bijna 437 miljoen euro die een jaar eerder in de boeken ging. De bedrijfswinst steeg tegelijkertijd van zo’n 18 miljoen euro tot een bedrag tussen de 145 miljoen en 155 miljoen euro. Zowel de omzet als winst waren daarmee veel sterker dan was voorzien.

Het bedrijf krikt nu ook zijn financiële verwachtingen voor heel 2020 verder op. HelloFresh denkt de omzet dit jaar, zonder rekening te houden met wisselkoersschommelingen, tussen de 55 en 70 procent te kunnen laten groeien. De prognose stond eerder nog op 40 tot 55 procent groei. Daarnaast is de voorspelling voor de bedrijfswinst aangescherpt. Deze zal dit jaar waarschijnlijk 8 tot 10 procent stijgen, aldus de onderneming.