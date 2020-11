Luchtvaartmaatschappijen VS plannen weer vluchten met 737 MAX

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen bereiden weer commerciële vluchten voor met de Boeing 737 MAX. Het toestel mag van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA weer worden gebruikt. De toestellen stonden dik anderhalf jaar aan de grond, omdat in korte tijd twee dodelijke ongelukken met het type vliegtuig plaatsvonden.

American Airlines lijkt de eerste maatschappij te zijn die de 737 MAX weer in de lucht brengt sinds het vliegverbod per maart 2019. Het bedrijf wil de MAX op 29 december tussen Miami en New York inzetten. Daarbij haastte het bedrijf zich om te zeggen dat passagiers die dat niet willen, niet met de MAX hoeven te vliegen.

De twee dodelijke rampen met de MAX werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem, dat de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden drukte. Dat mankement is verholpen met een update van de software.

Southwest Airlines, dat de meeste exemplaren van het toestel heeft, zei eerder dat het nog maanden kan duren voordat het voldoet aan de FAA-eisen. De maatschappij verwacht niet eerder weer met de 737 MAX te gaan vliegen voor het tweede kwartaal van 2021. Om te mogen vliegen moet computersoftware worden bijgewerkt. Ook moeten de piloten opnieuw worden getraind.

United Airlines verwacht de eerste vluchten in het eerste kwartaal van volgend jaar uit te voeren. Daarbij rest nog de vraag hoe het vliegend publiek op de terugkeer van de 737 MAX zal reageren.

