‘Loopbaanbedrijven komen met Deltaplan arbeidsmarkt’

Om de ‘kaalslag’ op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis aan te pakken, is 750 miljoen euro extra nodig. Dat geld moet worden gebruikt om mensen weer aan het werk te helpen. Dat kan deels door omscholing, maar ook door loopbaanbegeleiding. Dat staat in het Deltaplan Werk van OVAL, branchevereniging voor duurzame inzetbaarheid.

De belangenvereniging van onder meer loopbaan- en re-integratiebedrijven wijst onder meer naar de recente prognoses van het Centraal Planbureau die een stijging van de werkloosheid voorziet tot 5 procent van de beroepsbevolking. In de somberste scenario’s ligt dat percentage nog hoger.

Om werkend Nederland „op de been te houden” pleit de organisatie onder meer voor speciale vouchers waarmee mensen die hun baan kwijt zijn geraakt, of dreigen te verliezen passende dienstverlening kunnen inkopen. Het gaat dan bijvoorbeeld om loopbaanadvies en begeleiding naar werk of zelfstandig ondernemerschap. De kosten voor deze noodmaatregel raamt OVAL op 300 miljoen euro waarmee naar schatting 200.000 mensen geholpen kunnen worden. Dat komt neer op 1500 euro per persoon.

Verder stelt OVAL voor om mensen een scholingsvoucher van maximaal 2500 euro per persoon te geven. Daarbij gaat de organisatie uit van circa 100.000 deelnemers. De om- en bijscholingsregeling is vooral bedoeld voor mensen die naar een andere sector willen overstappen. Ook zouden daarmee branches die schreeuwen om mensen geholpen kunnen zijn.