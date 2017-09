„Lonen blijven achter bij economische groei”

Waar de Nederlandse economie duidelijk de wind in de zeilen heeft, is dat nog niet te zien op de gemiddelde salarisstrook van werknemers. Dat schrijven economen van Rabobank in een rapport.

Dat de lonen achterblijven bij de groei komt volgens de kenners doordat de werkloosheid in Nederland hoger ligt dan de officiële cijfers doen geloven. Veel mensen zijn niet actief op zoek naar een baan. Daarmee is sprake van een „reservebank” op de arbeidsmarkt waar werkgevers mensen vandaan kunnen plukken.

„Gaat het de economie voor de wind, dan zal eerst de reguliere werkloosheid dalen. Dat kan mensen die er geen heil in zagen om te solliciteren mogelijk bewegen om weer sollicitatiebrieven te sturen”, aldus Rabobank. Pas als de reservebank leger raakt, zal dat voor opwaartse druk op de lonen zorgen.

Door verlaging van de lasten op arbeid zouden meer mensen volgens de bank van de groei kunnen profiteren. „Zo wordt werken lonender en wordt het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen”, aldus de economen.

Nederland hoort met een verwachte economische groei van 3,3 procent dit jaar tot de koplopers in de eurozone. De vooruitgang is goeddeels toe te schrijven aan de aantrekkende huizenmarkt en de koopdrift bij consumenten. Ook volgend jaar zal de Nederlandse groei volgens Rabo sterker zijn dan die van veel andere landen in Europa.

„Na een lange crisis zit de economie bijna weer op haar potentiële productieniveau”, aldus de Rabo-economen. Zij spreken voor de nabije toekomst van een structureel groeivermogen van 1,2 procent per jaar.