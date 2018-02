Links Rotterdam wil ingrijpen bij havenbedrijf

De gemeente Rotterdam moet veel meer invloed gaan uitoefenen op het Havenbedrijf Rotterdam om de havenindustrie te vergroenen. Dat stelden (kandidaat-)raadsleden van PvdA, SP en GroenLinks donderdag tijdens een debat.

Een deel van het debat, dat belegd was door de jongerenafdeling van het netwerk Havenvereniging Rotterdam, spitste zich toe op de verwachte verlenging van het contract tussen het havenbedrijf en EMO – het grootste kolenoverslagbedrijf van Europa. Rotterdam is voor 70 procent eigenaar van het havenbedrijf. De gemeenteraad wil in meerderheid af van de handel in steenkool via de havens.

Het contract met EMO loopt dit jaar af. De raad zit dit als een mooie gelegenheid om de kolenoverslag af te bouwen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Het havenbedrijf voelt er echter weinig voor om de grote klant, die jaarlijks zo’n 20 miljoen ton kolen overslaat, de deur te wijzen.

In het debat pleitten linkse partijen daarom voor een actievere rol van de gemeente als grootaandeelhouder, desnoods door de privatisering terug te draaien. „Tien jaar terug hebben we een Havenvisie vastgesteld om de haven te verduurzamen. Met prachtig doelen, maar we halen ze niet”, zei Leewis (GroenLinks).

Weerdmeester (SP) tapte uit hetzelfde vaatje: „Telkens als de raad debatteert over klimaatdoelen kunnen we de grootste bron van de vervuiling, de haven, niet aanpakken. Dan zegt de wethouder: „Daar gaat Port of Rotterdam over, niet ik.” Maar als grootaandeelhouder gaat Rotterdam hier wél over.”

De zaal zag weinig in politieke inmenging. „Als we hier de terminal van de EMO sluiten, gaat hij naar de havensteden Hamburg of Bremen”, stelde iemand. „Hebt u geen maatschappelijke verplichting ten aanzien van de honderden arbeidsplaatsen die dan in Rotterdam verloren gaan?”

Zowel SP als GroenLinks en PvdA zijn daar niet bang voor. Weerdmeester: „Andere havens hebben de capaciteit van de Rotterdamse haven niet voor kolenoverslag.” Leewis: „Die gaan echt geen investeringen doen om een grote terminal te bouwen voor een energiebron die geen toekomst heeft.”

D66, VVD en Leefbaar Rotterdam denken anders over de kwestie. Hester Duursema (D66), nu nog topvrouw bij scheepvaartbelangenorganisatie BLN-Schuttevaer: „Duitsland, waar veruit de meeste steenkool heen gaat, kan nog niet volledig op hernieuwbare energie draaien. Als de aanvoer van kolen stopt, kiest het voor bruinkool als energiebron. De CO2-uitstoot neemt dan niet af.”

Raadslid Wilson (Leefbaar Rotterdam): „De EMO ziet de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie heus wel aankomen. Daar hoeft de politiek echt niet in te sturen.”