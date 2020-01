LEGO dwingt Chinese kopieerder op de knieën

Speelgoedfabrikant LEGO won vorige week een langlopende rechtszaak tegen het Chinese Lepin. De definitieve uitspraak is een gevoelige klap voor de ‘LEGO-kloon’. Vijf vragen.

Hoe zat het ook alweer met Lepin?

In november 2018 won LEGO een voorlopige rechtszaak tegen Lepin. Het Chinese merk maakte naam met het namaken van LEGO-bouwdozen, die het merk daarna tegen een fractie van de prijs verkocht via onder meer internetwinkel Ali Express. Lepin liet niets aan het toeval over: zelfs de LEGO-huisstijl, inclusief logo en website, werd gekopieerd.

Tijdens een inval bij Lepin, in april vorig jaar, werd voor ruim 26 miljoen euro aan bouwdozen en productiefaciliteiten in beslag genomen. Het merk verdween binnen enkele dagen, maar de bouwdozen zijn nog steeds te koop.

Waar draaide de rechtszaak om?

LEGO daagde Lepin vanwege een aantal vermeende schendingen van zijn intellectueel eigendom voor de rechter. De Deense speelgoedfabrikant stelde dat bepaalde modellen volgens de Chinese copyrightwetgeving ”artwork” zijn. Deze insteek bleek bepalend, want de rechter veroordeelde Lepin op grond van de wetgeving tot een boete van 4,7 miljoen renminbi (ongeveer 600.000 euro).

Betekent deze uitspraak het einde van Lepin?

De overwinning op Lepin is vooral een overwinning op het moederbedrijf, Shantou Meizhi Model Co., Ltd., en diens partners. Na de boete in 2018 en de inval in 2019 viel het doek al voor Lepin.

Wat levert deze rechtszaak LEGO op?

Voor LEGO is de definitieve uitspraak een teken dat het de strijd tegen namaakproducten nu ook in China, de grootste producent van LEGO-klonen, kan winnen. Volgens LEGO is de uitspraak een bewijs dat de Chinese autoriteiten werken aan een gunstig ondernemingsklimaat voor multinationals.

De schadevergoeding zelf zal het bedrijf, met een omzet van 4,8 miljard euro in 2018, weinig opleveren. De openbare excuses op de websites van China Toy and Juvenile Products Association en Guangdong Toy Association zijn vooral ter afschrikking van bedrijven die willen meeliften op het succes van LEGO.

Is de zaak hiermee afgelopen?

Nog niet helemaal. Tijdens de inval vorig jaar werden enkele functionarissen opgepakt. LEGO zet zich in op hun veroordeling.