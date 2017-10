Lager belastingtarief 5,4 miljoen werkenden

De belastingplannen van het kabinet-Rutte III leveren zo’n 5,4 miljoen werkenden een lager belastingtarief op. Circa 2,1 miljoen mensen met een baan gaan een iets hoger tarief betalen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het nieuwe stelsel blijven twee belastingschijven over van de huidige vier. Alleen in de laagste schijf van de inkomstenbelasting komt het belastingtarief iets hoger te liggen, 36,9 procent in plaats van de huidige 36,6 procent. Volgens het CBS vallen 2,1 miljoen werkenden alleen in de huidige eerste schijf.

Het leeuwendeel van de werkenden valt nu in de tweede en derde schijf. Deze groep van zo’n 4,8 miljoen mensen ziet het belastingtarief dalen van de huidige 40,4 procent naar 36,9 procent. In de vierde schijf gaat het tarief omlaag van 52 naar 49,5 procent. Dat geldt voor 570.000 werkenden.

Het nieuwe kabinet heeft naast de wijzigingen in het schijvenstelsel nog meer fiscale maatregelen aangekondigd. „Wat de opeenstapeling van al deze maatregelen betekent voor het bedrag dat individuele burgers aan belasting verschuldigd zullen zijn, is sterk afhankelijk van hun specifieke situatie”, aldus het CBS