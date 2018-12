Krapte op arbeidsmarkt noopt Defensie tot creativiteit

Het bedrijfsleven en de krijgsmacht vissen te veel in dezelfde vijver. Dat staat de werving van nieuw personeel voor beide partijen in de weg, stelt luitenant-kolonel Gijs Tuinman.

„Eh... Gijs? Je weet dat we op deze verdieping van Deloitte niet schreeuwen tegen elkaar hè?” Meteen heeft Tuinman de lachers op zijn hand. Op een netwerkbijeenkomst voor ondernemers en specialisten van Defensie in Den Haag vertelde hij donderdag over zijn ervaringen bij Deloitte. Hij werkte daar in 2012 en 2013 als consultant. Daarna keerde Tuinman terug naar Defensie.

Defensie kampt met een flink personeelstekort, vooral in technische functies, zoals cyberspecialisten en monteurs. De krijgsmacht wil zich daarnaast snel kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden door meer gebruik te maken van flexkrachten en gaat vaker personeel uitwisselen met het bedrijfsleven.

Tuinman, onderscheiden met de Militaire Willemsorde, is niet bang om een steen in de vijver te gooien: „Defensie heeft de mond vol over innovatie, maar het zit niet in onze kern.” Na een middag praten en luisteren is het gezelschap van ruim 300 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en krijgsmacht, weer scherp. De neiging van de krijgsmacht om terug te kijken staat volgens Tuinman in de weg aan vernieuwende aanpakken.

Vooroordelen

Als bedrijfsleven en Defensie overdreven vooroordelen over elkaar in stand houden, bemoeilijkt dat de uitwisseling van personeel tussen bedrijfsleven en Defensie, zegt Tuinman. Daarnaast moet de visvijver van gekwalificeerd personeel worden vergroot, is één van zijn antwoorden op het tekort op de arbeidsmarkt.

De bijeenkomst staat in het licht van de geactualiseerde afspraken over samenwerking tussen Defensie en bedrijfsleven. Onlangs boden het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Defensie gezamenlijk de Defensie Industrie Strategie aan de Tweede Kamer aan. In deze nota staan afspraken over hoe bedrijven en Defensie omgaan met onder andere leveranties en de werving van personeel op een krappe arbeidsmarkt, aldus Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, de grootste werkgeversorganisatie van Nederland.

Barbara Visser, staatssecretaris van Defensie, onderstreept het belang van de overeenkomst. „De veiligheidssituatie in de wereld is er niet beter op geworden. De NAVO doet vaker een beroep op ons.” Alle reden om ervoor te zorgen dat bekwaam personeel snel inzetbaar is, vindt zij.

Helikopters

Dat geduld nodig is in het zakendoen met Defensie, brengt Marco Brinkman naar voren. Hij specialiseerde zijn bedrijf Airborne in het onderhoud van rotorbladen van helikopters. In 2014 opende Brinkman een vestiging op militair terrein: het Logistiek Centrum Woensdrecht van de Koninklijke Luchtmacht. Voordat het bedrijf het benodigde keurmerk had en de werkplaats eindelijk draaide, was Brinkman drie jaar verder en had hij tonnen geïnvesteerd. Om de aanwezige ondernemers in de zaal niet de moed te benemen, geeft hij hen de tip om ook werk voor de burgermaatschappij aan te nemen.

Bij de informatiestands in de zaal vermengen casual jasje-dasje en kostuum zich met vlekkenpak en uniform. „Nederland is wereldwijd erkend marktleider op het gebied van radartechnologie en daar heeft Defensie baat bij”, zegt Olaf Binnenhei, werkzaam bij Defensie, bij de stand van het Platform Nederland Radarland. Aan het samenwerkingsverband doen naast Defensie en de internationale elektronicaonderneming Thales ook onderzoeksorganisatie TNO en de Technische Universiteit Delft mee. Binnenhei wijst naar een miniatuurradar bij de stand. De radar voor de landmacht werd door de partners van het platform gezamenlijk ontwikkeld.

Vanwege de groeiende hoeveelheid werk zet het platform ook buitenlands personeel in. Om te voorkomen dat technologie in verkeerde handen valt, wordt iedere persoon zorgvuldig gescreend voordat die aan het werk mag, aldus Binnenhei.

In groepjes gaan de deelnemers verder in gesprek over bijvoorbeeld wat Defensie kan bijdragen aan ondernemersdoelstellingen en wat werknemers wensen. De cyberspecialisten die in dienst zijn bij Deloitte, hebben wel oren naar een kans om eens mee te lopen bij Defensie, denkt Sjoerd van der Smissen, partner bij het consultantskantoor. En op gebied van teamvorming kan Deloitte best nog wat leren van Defensie: „Het opbouwen van een team is jullie corebusiness. Jullie oefenen je helemaal suf”, zegt hij tegen marineman Pepijn Verstand.

Stage

Niet iedereen uit het zakenleven ziet brood in de uitwisseling van personeel, al of niet met gesloten beurs. Een vertegenwoordiger van Randstad is nog niet helemaal overtuigd van de meerwaarde van een korte stage bij Defensie voor zijn uitzendkrachten.

Nog voordat de netwerkborrel begint, groeit het aantal briefjes op een bord met aangeboden werkplekken. Visitekaartjes van een bank en een bedrijf voor netwerkbeveiliging hangen tussen de stageopdrachten bij de krijgsmacht. Vissen maar.