Korting op coronasteun bij ontslag zonder begeleiding

Werkgevers die na 1 oktober een beroep doen op loonkostensubsidie (NOW), riskeren een korting van 5 procent als zij werknemers bij ontslag niet begeleiden bij het vinden van ander werk. Dat meldt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), die daarmee tegemoetkomt aan een wens van oppositiepartij PvdA.

De korting wordt toegepast als een bedrijf om bedrijfseconomische redenen mensen ontslaat, en geen contact zoekt met het UWV in het kader van begeleiding van werk naar werk. Het kabinet had vorige week al beloofd zo’n inspanningsverplichting voor werkgevers op te nemen in het nieuwe steunpakket, dat deze week ingaat.

De zogenoemde vermogenstoets bij de steunregeling voor zelfstandig ondernemers wordt later ingevoerd, meldt verantwoordelijk staatssecretaris Bas van ’t Wout. Oorspronkelijk zou vanaf 1 oktober bij steunaanvragen eerst gekeken worden naar bijvoorbeeld spaargeld. Maar aangezien veel zzp’ers door de aangescherpte coronamaatregelen dieper in de problemen worden gedrukt, wordt dat uitgesteld naar 1 april volgend jaar.