Korting Nederland afgebouwd in voorstel EU-meerjarenbegroting

De jaarlijkse korting die de nettobetalers Nederland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Duitsland krijgen op hun afdracht aan de EU wordt de komende jaren afgebouwd, als het aan EU-president Charles Michel ligt. Na gesprekken met de 27 regeringsleiders heeft hij vrijdag zijn voorstel voor de EU-meerjarenbegroting (MFK) voor 2021 tot en met 2027 op tafel gelegd. De uitgaven bedragen daarin 1,074 procent van het gezamenlijke Europese inkomen (bbp), wat neerkomt op 1094 miljard euro.

Premier Mark Rutte en zijn collega’s komen vanaf donderdag bijeen in Brussel en blijven daar wat betreft Michel tot er een akkoord ligt. „We zeggen niet dat lidstaten er gelukkig mee zullen zijn, maar we hebben geprobeerd de juiste balans te vinden”, aldus een hoge EU-diplomaat.

De Europese Commissie had 1,11 procent voorgesteld. Nederland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken willen niet boven de 1,00 procent gaan. Op de top zal dan ook stevig worden onderhandeld over de omvang van het budget, maar ook over de besteding daarvan. Hoe het gaat met de korting is een „politiek besluit” en komt pas aan het eind aan de orde, verwacht de diplomaat.