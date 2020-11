KLM zet in op de trein als alternatief voor korte vliegreizen

KLM werkt aan het aantrekkelijker maken van de trein als alternatief voor korte vliegreizen. De luchtvaartmaatschappij kijkt naar zes bestemmingen met afstanden tot 700 kilometer die ook te bereiken zijn per trein. Dat zijn Brussel, Parijs, Londen, Frankfurt, Düsseldorf en Berlijn.

Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Schiphol, ProRail en de NS heeft KLM een actieplan gemaakt hiervoor. Dat is vrijdag aan de Tweede Kamer gestuurd. Met het plan hopen de partijen dat reizigers zowel de trein als het vliegtuig pakken, of dat ze bij een overstap een trein- en vliegreis combineren.

De zes onderzochte bestemmingen zijn nu al goed bereikbaar via het spoor. Voor de coronapandemie reden er twaalf treinen per dag tussen Amsterdam en Parijs. Sinds enige tijd is er een directe treinverbinding naar Londen. Dat maakt de trein een „aantrekkelijk alternatief voor het vliegtuig”, schrijft KLM. De partijen kijken ook nog naar mogelijkheden voor extra stops op Schiphol van de treinen van en naar Londen en vanuit Duitsland, en hoe bagage het beste vanuit het vliegtuig naar de trein kan worden gebracht.

Begin dit jaar introduceerde KLM de zogenoemde AirRail-kaartjes, zodat bijvoorbeeld een reiziger die van Brussel naar Hongkong wil, tussen Brussel en Schiphol per trein reist en erna pas het vliegtuig pakt. De partijen willen dit soort combinatiereizen verbeteren door de reistijd te verkorten, meer treinen te laten rijden en oplossingen voor de bagage te vinden. In het actieplan worden hiervoor verdere stappen gezet.

KLM zou met het actieplan voorwaarden voor het miljardensteunpakket van de overheid gezicht kunnen geven. Die voorwaarden zijn onder andere dat de uitstoot van CO2 teruggedrongen moet worden en het aantal nachtvluchten omlaag gaat.