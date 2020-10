KLM moet mogelijk dieper snijden in personeelsbestand

Luchtvaartmaatschappij KLM waarschuwt opnieuw voor verdere ingrepen in het personeelsbestand. De onderneming, onderdeel van Air France-KLM, wijst daarbij naar de recente ontwikkelingen rond het coronavirus, de tweede golf en sombere vooruitzichten voor de sector.

Eind dit jaar heeft KLM afscheid genomen van 5000 werknemers, wat neerkomt op een reductie van 15 procent van de ruim 30.000 KLM’ers. Maar dat is mogelijk dus niet genoeg. KLM zegt dat rekening gehouden moet worden met verdere „neerwaartse aanpassingen in de organisatie”. Aantallen werden niet genoemd.

Air France-KLM verliest 1,7 miljard euro in zomermaanden

Even leek het er volgens KLM op dat er sprake was van een voorzichtig herstel, omdat er in juli en augustus een toename was van het aantal boekingen op het Europese netwerk. Vanwege de recent aangepaste van de reisadviezen in veel landen zag KLM noodgedwongen af van het verder opschalen van het Europese netwerk voor het winterseizoen. Daardoor loopt de onderneming nog meer omzet mis.

KLM verloor dit jaar tot en met het derde kwartaal al 1,7 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. „Deze cijfers maken wederom duidelijk hoe slecht het nog steeds gaat in de luchtvaart”, aldus KLM-baas Pieter Elbers.

Het kwartaalverlies van KLM in het belangrijke derde kwartaal kwam uit op 234 miljoen euro. Dat is een verslechtering van 745 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar. Zonder de NOW-steunmaatregel van de Nederlandse staat zou het verlies in de zomermaanden ruim boven de 500 miljoen euro zijn uitgekomen.

Elbers benadrukt dat voor de toekomst van het bedrijf en het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid, leningen en garanties vanuit de Nederlandse staat van „cruciaal belang” zijn.