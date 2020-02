KLM: gevolgen coronavirus in februari te voelen

Luchtvaartmaatschappij KLM denkt deze maand de gevolgen van het nieuwe coronavirus te gaan merken. Dat zei topman Pieter Elbers van de Nederlandse maatschappij bij de bekendmaking van de vervoerscijfers over januari. In die maand waren de gevolgen van het staken van vluchten naar China nog niet te zien. Elbers waarschuwt nu al dat KLM „de tegenslag van het coronavirus het hoofd moet bieden”.

Eind vorige maand besloot KLM eerst vluchten naar de Chinese steden Chengdu, Xiamen en Hangzhou te staken wegens gebrek aan vraag naar vliegtickets. Een dag later legde de luchtvaartmaatschappij ook de lijndiensten naar Shanghai en Peking stil. Tot zeker half maart vliegt KLM niet meer naar China, op zijn vroegst eind maart is de dienstregeling weer normaal.

In januari vlogen in totaal 2,6 miljoen mensen met de Nederlandse maatschappij. Dat was een stijging van 3,7 procent op jaarbasis. Azië is een van de regio’s waar KLM in januari groei noteerde. Dat deed de maatschappij ook in Europa, Noord-Amerika en Noord-Afrika. Het aantal gevlogen kilometers dat KLM-reizigers in januari aflegden, lag 2,9 procent hoger. Dat was evenveel als de toename van de capaciteit, waardoor de stoelen van de vliegtuigen in doorsnee evenveel bezet waren als een jaar eerder. Qua vracht was er een volumestijging, maar de capaciteit groeide nog harder.

Bij zustermaatschappij Air France groeide het aantal gevlogen kilometers harder dan de toename van de capaciteit, zodat de bezettingsgraad van de Franse maatschappij wel toenam. Met 85 procent ligt Air France nog wel achter op de 87,2 procent bezetting die KLM haalt. In totaal telde Air France in januari 4 miljoen passagiers, een toename van 2,2 procent.

Met die van prijsvechter Transavia, die minder passagiers vervoerde op jaarbasis maar wel vollere vliegtuigen kende, waren er in totaal 7,5 miljoen reizigers voor heel Air France-KLM. Dat betekende een stijging van 2,2 procent.