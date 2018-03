Kachel gaat aan in de bouwkeet

De gevoelstemperatuur lag donderdag tussen de min 14 en min 19 graden. Dat is ruimschoots beneden de norm voor vorstverlet in de bouw. Toch zijn er ook nog bouwvakkers gewoon aan het werk.

Henk Vos uit Staphorst heeft een aantal binnenklussen op zijn programma staan. Bij „droge vorst” probeert de zzp’er normaal gesproken buiten door te werken. Als de thermometer min 6 graden aangeeft, stopt hij. „Dan kan ik niet meer metselen omdat het bouwwater bevriest. Ik kijk eerst of er op de bouw binnen iets te doen is. Zo niet, dan pak ik kantoorwerk op dat ik anders ‘s avonds zou doen: administratie en calculatie.”

Woensdag was de koudste 28e februari die het KNMI ooit heeft gemeten. Ook op de eerste maart was het in jaren niet zo koud.

Metselaar Corné van Nieuwkoop uit Bergambacht heeft zijn schaatsen ondergebonden. Buiten werken is volgens hem dezer dagen geen doen. Zijn twee medewerkers hebben ook vrij. „Het koude weer is overmacht; dat heb je niet in eigen hand. De metselmortel werkt niet meer bij deze lage temperaturen. Wij gaan voor kwaliteit, en die kunnen nu niet leveren.”

Het werk van Henk van Dieren uit IJsselmuiden, eigenaar van een hei- en funderingsbedrijf, gaat gewoon door. „De vorst komt ons zelfs wel goed uit, want er ligt nu helemaal geen blubber. Het weer is prachtig. Het enige nadeel is de kou, maar de machinisten zitten in een verwarmde cabine. En tegen de aannemers zeggen we: „Zorg dat de kachel in de keet aan staat.””

Soort werk

Volgens een woordvoerder van de brancheorganisatie Bouwend Nederland hoeft een bouwvakker volgens de cao niet te werken als de gevoelstemperatuur onder de min 6 graden komt. „Maar het hangt wel van het soort werk af. Als een woning wind- en waterdicht is, kan er prima binnen doorgewerkt worden. En graafwerkzaamheden kunnen, zolang de vorst niet in de grond zit, gewoon doorgaan onder een tent met kachels erin.”

Bouwend Nederland publiceert op zijn website een overzicht van de actuele gevoelstemperaturen op weerstations in het hele land. Donderdagochtend blijkt de norm voor het recht op ”weerverlet” overal ruimschoots gehaald. „De werkgever moet zijn mensen in het vorstseizoen, van november tot eind maart, vijftien verletdagen doorbetalen. Zijn er meer dan vijftien onwerkbare dagen, dan neemt uitkeringsinstantie UWV dat over”, verklaart de zegsman van Bouwend Nederland.

Hij benadrukt dat het belangrijk is dat werkgevers met hun werknemers overleggen. „Wij horen soms dat alle bouwplaatsen in het land maar dicht moeten. Daar kunnen we ons niet in vinden. De weersomstandigheden verschillen per plaats en de bouwsituatie ook.”

App

Bij vakorganisatie CNV kan iedereen de zogeheten Vorstverlet App downloaden. Daar wordt grif gebruik van gemaakt. De app werkt simpel: je voert de postcode van je locatie in en ziet meteen of het te koud is om te werken. De helpdesk van het CNV had donderdag voor half negen al zeker dertig telefoontjes beantwoord.

Gijs Lokhorst, cao-onderhandelaar bij het CNV, rijdt donderdag een ronde langs verschillende bouwplaatsen. De meeste zijn dicht, op sommige wordt binnen gewerkt. „Eerder in de week werd nog wel geprobeerd door te werken. Vandaag is dat geen doen. Buiten werken bij dit weer is gewoon schadelijk voor de gezondheid.”