Kabinet werkt aan vorm van ‘crisisbanen’ in publieke sector

Het kabinet wil mensen die zonder werk zitten tijdelijk inzetten in andere sectoren, die juist met een tekort aan arbeidskrachten kampen. In het beste geval gaat bijvoorbeeld een podiumbouwer of ober aan de slag in de gezondheidszorg, handhaving of het onderwijs, zegt minister Wouter Koolmees.

De bewindsman zoekt al langer naar een oplossing voor de disbalans op de arbeidsmarkt. Koolmees wil niet aan de beladen term ‘Melkert-banen’, maar het gaat wel om tijdelijke banen. Het kabinet broedt nog op de regeling, en weet nog niet precies hoe het eruit zal zien.

Volgens Koolmees wil het kabinet op deze manier mensen „de Covid-winter” door helpen. Het zal meer zijn dan slechts een campagne. De bewindsman denkt aan extra financiering en wil kijken naar waar het aanbod zit. De precieze details „zijn we met zijn drieën aan het uitrollen”, zegt Koolmees over zijn samenwerking met ministers Eric Wiebes (Economische Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën).

Met de crisisbanen vervult het kabinet ook een wens van oppositiepartijen als GroenLinks en PvdA.