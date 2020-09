‘Kabinet moet met overgangsregime komen voor pensioenstelsel’

Vakbond FNV en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vragen het kabinet met haast met een overgangsregime te komen vanwege het nieuwe pensioenstelsel dat op komst is. Met de huidige regels dreigen in de overgangsfase problemen te ontstaan als ‘onnodige kortingen’ en verhoging van premies, aldus de bond en ondernemersorganisaties.

De drie partijen zien in bepaalde sectoren de pensioenpremies stijgen of de opbouw sterk dalen als gevolg van de huidige regels. „In de private sector gaan stijgende pensioenpremies direct ten koste van bedrijvigheid, investeringen en koopkracht”, stellen zij in een gezamenlijke oproep. „Daarnaast dreigen bij veel pensioenfondsen in de periode 2022-2026 pensioenen te moeten worden gekort.”

Het is volgens FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland nu juist zaak „rust en perspectief” te bieden in de jaren die volgen tot de invoering van een nieuw pensioenstelsel in 2026. „Hogere pensioenlasten dragen niet bij aan het economisch herstel en de werkgelegenheid in het mkb”, stelt Jacco Vonhof van MKB-Nederland. „Met een overgangsregime kunnen we dit ondervangen.”