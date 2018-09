Jonge handelaar maakt mensen blij met lekkere aardappel

Een aardappel is een aardappel? Dirk Jan van Lonkhuyzen (19) weet wel beter. Elk ras heeft zijn eigen smaak en kook- en bakeigenschappen. De jonge handelaar verstuurt piepers per pakketdienst naar zijn klanten. Het verhaal vertelt hij erbij.

Het akkerbouwbedrijf van mijn ouders in Randwijk is 32 hectare groot. Ze telen tafelaardappelen, suikerbieten en tarwe. De aardappelen zijn het belangrijkste voor hun inkomen. Die verkopen ze rechtstreeks aan consumenten en aan een paar groentehandelaren. Sinds vorig jaar ben ik een van hun afnemers.

Toen ik 16 was, heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik had toen al mijn eerste webshop gebouwd, een handeltje in cadeauartikelen die ik uit China laat komen. Daar heb ik veel van geleerd: hoe bouw ik een klantenkring op, hoe vergroot ik de vindbaarheid van mijn producten via Google, hoe maak ik slim gebruik van sociale media. Heel leuk, maar ik wilde iets unieks gaan verkopen. Toen moest ik aan aardappelen denken. Die liggen hier thuis voor het oprapen en kopen bij de boer is in. Met aardappelshop.nl spring ik daarop in.

Mijn ouders telen allerlei soorten. Je hebt vroege en late rassen en elk ras heeft zijn eigen smaak en kookeigenschappen. Doré en eigenheimer zijn allebei bloemig, maar ze smaken totaal verschillend. En doré komt in juni vers van het land, terwijl eigenheimer pas in september wordt gerooid. Nicola is een harde, wat zoete aardappel die je goed kunt bakken. Van santé en bintje kun je weer mooie frites snijden.

Mijn klanten kunnen momenteel kiezen uit elf rassen. Ze geven aan of ze de gewone maat tafelaardappelen willen of bonken (grote aardappelen, TR) of krieltjes. Ik verkoop ze per 5, 10, 15 en 20 kilo. De aardappelen gaan in een jutezak en dan in een kartonnen doos. Wat op werkdagen voor drie uur ’s middags is besteld, wordt de volgende dag via DHL thuisbezorgd.

Mijn klanten zitten door heel Nederland. Ook uit België en Duitsland krijg ik al redelijk wat bestellingen. In Slowakije zit een fritesverkopere die via Google bij mij terecht is gekomen. Die probeert verschillende rassen uit. Misschien wil hij straks wel een grote bestelling doen, dat lijkt me een leuke uitdaging.

Ik vind het mooi om mensen blij te maken met een aardappel die ze lekker vinden. Ik vraag altijd om een beoordeling en die zijn meestal heel positief. En gaat er een keer iets mis, bijvoorbeeld dat een zending vertraagd aankomt, dan zoek ik een oplossing.

Ik wil niet dat mijn ouders mij anders behandelen dan andere afnemers. Ik betaal voor hun aardappelen de normale prijs. Ik zie mezelf ook niet als concurrent van mijn ouders, want mijn klanten wonen verder weg. Het is eerder zo dat mijn ouders extra aanloop krijgen. Mensen uit de buurt zien bijvoorbeeld op mijn site dat we hier bildstar te koop hebben en rijden dan even langs.

De winst die ik maak, investeer ik in de onderneming. Ik probeer het proces verder te verbeteren en steek veel energie in het uitbreiden van de informatie op de website en het bijhouden van sociale media: Facebook, Instagram en Twitter. Mensen vinden het interessant om te zien dat de aardappelen gepoot worden, hoe de groei verloopt en dat de oogst van start gaat. Woensdag rooiden we eigenheimer en bintje. Ik deed ’s avonds een mailing uit. Binnen een uur kwamen de eerste bestellingen binnen.

Zoiets kost tijd, maar ik moet zorgen dat ik klanten houd en steeds nieuwe binnenhaal. Om de vindbaarheid van mijn webwinkel te vergroten, adverteer ik ook bij Google. Zoek je op ”aardappelen kopen bij de boer”, dan kom je al snel bij mij terecht.

Toekomstplannen? Ik hoop hier straks van te kunnen leven. Of ik zelf aardappelen ga verbouwen, weet ik niet. Ik heb meer met de handel dan met de teelt. Wat ik nu doe geeft me veel voldoening, dat ik merk dat mensen genieten van zo’n prachtig product als aardappelen.

Dirk Jan van Lonkhuyzen

Dirk Jan van Lonkhuyzen (19) is opgegroeid op het akkerbouwbedrijf van zijn ouders Gé en Harmie in Randwijk. Na het vmbo volgde hij aan Rijn IJssel in Arnhem de mbo-opleiding international business & marketing. Dit jaar is hij gestart met de hbo-opleiding bedrijfskunde aan de Christelijke Hogeschool Ede. Toen hij 15 jaar was, startte Dirk Jan een webshop in hebbedingetjes, die hij uit China importeerde. Vorig jaar begon hij met de onlineverkoop van tafelaardappelen. Die koopt hij in bij zijn ouders. Zijn webwinkel aardappelshop.nl heeft momenteel elf verschillende rassen in het sortiment.

