„Je koopt toch altijd weer wat meer dan je van plan was”

„Ideaal, heerlijk”, hoor je van de aanwezigen over de producten van Optidee. Het geeft aan dat deze dames al bekend zijn met het gebruik ervan. Dat is precies waar Ronald de Visser naar streeft: een duurzame relatie met klanten.

Handdoeken, strandlakens, slofjes, jasjes, herenshirts, beddengoed, schoonmaakdoekjes, een reinigingsmiddel en nog veel meer: het zal vanavond allemaal geshowd worden. Alles voelt dankzij een unieke vezel ultrazacht aan. Dat maakt mensen enthousiast.

Ronald (43) uit Bodegraven verzorgt als productadviseur een demonstratie bij Sandra in Rijsoord, gemeente Ridderkerk. Niet voor het eerst. Ik geloof voor de vijfde of zesde keer”, zegt ze. Ronald: „Je koopt niet alles tegelijk. De meesten willen eerst sparen voor het volgende. Daardoor ontmoet ik regelmatig dezelfde personen.”

Vanavond zitten er zeven dames in de kamer: gastvrouw Sandra, Rianne, Corine, Maddie, Toos, Adrie en Wilma. „Een mooi aantal”, vindt Ronald. „Liever vijf dan vijftien. Het moet vooral gezellig zijn en dan heeft een wat kleiner gezelschap de voorkeur.”

Af en toe komt er weleens een man mee, maar het is vooral een vrouwenwereld. „Dat weerhield mij aanvankelijk ervan dit te gaan doen. Niemand maakt er echter een probleem van.” Ook de mannen denken trouwens volop mee over wat er gekocht wordt, kunnen de dames beamen.

Ronald begon bij Optidee in 2013. Voor die tijd toetste hij bouwplannen van gemeenten. Door de crisis raakte hij zijn baan kwijt. Nu werkt hij voor het Duitse bedrijf, fulltime. Hij organiseert party’s en begeleidt als teamleider andere adviseurs. Voor hen is het veelal een bijbaantje. „Leuk voor mensen voor wie in de portemonnee de maand te lang duurt. Iedereen mag zelf bepalen hoeveel demonstraties hij of zij verzorgt en waar. We zoeken nog veel nieuwe medewerkers.”

Een commerciële opleiding heeft Ronald nooit gehad. „Dat hoeft ook niet. De artikelen verkopen zichzelf. Mensen moeten alleen het verhaal horen en voelen en ervaren hoe bijzonder de vezel is.” Daarom liggen de producten niet in de winkel, maar worden ze verkocht via persoonlijke kennismaking aan huis. Mond-tot-mondreclame speelt een belangrijke rol.

Gevoel

Bij het begin van de demonstratie gaat een handdoek de kring rond. „Om het gevoel te krijgen waar Optidee voor staat.” Ronald stopt een washandje in een glas water. Het glas is leeg, het washandje drupt niet. Hij wringt het uit en laat het rondgaan. „Al bijna droog”, luiden de reacties. Ronald legt uit waardoor dat komt: „Optidee is, anders dan katoen, een gesloten vezel.”

Vervolgens presenteert hij een hele reeks producten. Bijvoorbeeld een doekje om de huid te reinigen, „met vezels die 700 keer dunner zijn dan een mensenhaar.” „De poriën worden helemaal schoongeborsteld. De huid voelt daarna heel zacht aan. Goed voor iemand met eczeem, effectief tegen kloofjes in de winter.” Adrie: „Ik heb een heel droge huid en gebruik het dagelijks.” „Ik ook”, zegt Wilma. Het beddengoed uit het steeds vernieuwde assortiment heeft als eigenschap dat het droog en fris blijft; het transpiratievocht verdampt meteen.

Na ruim een uur rondt Ronald af. De dames krijgen een bestelbon en een catalogus. Onder het keuvelen over de alledaagse dingen, maken zij hun keuzes. Rianne: „Ik wist wat ik wilde hebben, maar je laat je toch altijd verleiden om wat meer te kopen.”

„Tot de volgende keer”, zegt Wilma als iedereen naar huis gaat. Toos maakt een afspraak voor een demo in oktober en Sandra legt een datum vast voor een party bij haar zus. Ronald kan terugzien op een geslaagde avond.

Producten van Optidee voelen ultrazacht aan

Optidee verkoopt een breed scala van producten in de sfeer van slapen, wellness, kleding, huidreiniging en schoonmaak. Allemaal zijn ze vervaardigd met een door dit Duitse bedrijf ontwikkelde hoogwaardige vezel. Kenmerk end is dat ze ultrazacht aanvoelen. Ze nemen veel vocht op en ze zijn snel weer droog.

De onderneming werd in 1999 opgericht door Dieter Tien, de huidige directeur. Het bedrijf is gevestigd in Nordhorn, in een textielstreek niet ver van de grens met Twente. In 2006 startte het zijn activiteiten in Nederland. Optidee geniet hier als merk bekendheid bij 5 procent van de huishoudens. De doelstelling is dat uit te breiden tot 25 procent in 2025.