Italiaanse bank heeft genoeg van Facebook, Instagram en Messenger

UniCredit stopt met Facebook, Instagram en Messenger. De op een na grootste bank van Italië kan daarmee weleens een trend in gang zetten.

De 25 miljoen klanten van de UniCredit Groep kunnen per 1 juni niet meer via Facebook, Instagram en Messenger met hun bank communiceren. Dat maakte de onderneming vrijdag op haar Facebookpagina bekend.

UniCredit, die vooral in Italië en Duitsland een groot marktaandeel heeft, zegt geen vertrouwen meer te hebben in de sociale media van Facebook. De bankgroep, waartoe ook de Duitse HypoVereinsbank behoort, adverteert al sinds maart vorig jaar niet meer op het sociale netwerk.

Jean Pierre Mustier, de bestuursvoorzitter, liet eind vorig jaar al weten te twijfelen aan de betrouwbaarheid van het sociale mediaplatform. „We nemen zakendoen en de ethiek heel serieus,” aldus destijds de bank. „We stoppen voorlopig met Facebook omdat we niet geloven dat Facebook zich op gepaste en ethische wijze gedraagt. UniCredit Groep zal Facebook pas weer gebruiken als het bedrijf een gepast ethisch gedrag vertoont.”

UniCredit reageerde daarmee op het schandaal, waarbij het bedrijf Cambridge Analytica de persoonlijke gegevens van Facebook-profielen van miljoenen mensen zonder hun toestemming had verzameld en voor politieke doeleinden had gebruikt. Een jaar later vindt UniCredit kennelijk dat Facebook te weinig heeft gedaan om de privacy van gebruikers te beschermen. De Italiaanse bank laat weten dat haar klanten via mail en telefoon kunnen communiceren om zo „een vertrouwelijke en hoog kwalitatieve dialoog te garanderen”.

Veel volgers op de Facebookpagina van UniCredit kunnen zich wel vinden in de keus. „Veel gebruikers hebben onhandelbare, ongegronde klachten en er zitten haters en scammers bij. Het heeft geen zin om het bedrijfsimago op dit kanaal op het spel te zetten,” schrijft een gebruiker.

Het Italiaanse Facebookaccount van UniCredit wordt gevolgd door ruim een half miljoen mensen, de HypoVereinsbank door bijna 150.000 mensen. De bank blijft voorlopig nog wel bereikbaar via Twitter en LinkedIn. Facebook heeft ruim 31 miljoen maandelijkse gebruikers in Italië.

UniCredit is zover bekend het eerste grote Europese bedrijf (89.000 werknemers, 20 miljard euro omzet) dat afstand neemt van sociale media. Wel ging vorige maand ook Lush, het Britse cosmeticabedrijf (ruim 1 miljard euro omzet), af van Facebook, Instagram als ook Twitter. „We zijn het beu om met algoritmes te vechten en we willen niet betalen om in je newsfeed te verschijnen,” schreef het bedrijf in een bericht aan haar klanten op de drie platforms.

Tijdens de jaarlijkse conferentie voor Facebook-ontwikkelaars, die een week geleden in San José werd gehouden, betoogde Mark Zuckerberg dat privacy het basiselement zal vormen voor de toekomst van het sociale netwerk. Het was mogelijk ook een poging om de dreigende afkalving van adverteerders te voorkomen.