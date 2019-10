'Investeren voor mkb-bedrijven noodzakelijk'

Kleine en middelgrote bedrijven zijn te zuinig. Om concurrerend te blijven moeten ze meer gaan investeren. Dat heeft voorzitter Harold Goddijn van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap gezegd bij de presentatie van het Jaarbericht Staat van het MKB 2019. Dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ingestelde comité geeft advies over het bevorderen van duurzame groei bij het midden- en kleinbedrijf.

De investeringen in het mkb blijven nu achter bij de groei van de economie. Dat heeft negatieve gevolgen voor de groei van de arbeidsproductiviteit. Het comité meent dat bedrijven onder meer geld in de ontwikkeling van het personeel moet steken.

Het midden- en kleinbedrijf staat er momenteel goed voor. De toegevoegde waarde van niet-financiële bedrijven nam vorig jaar met 5,4 procent toe tot 241 miljard euro, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die toename is volgens het statistiekbureau grotendeels te verklaren door een toename van de arbeidsproductiviteit. Personeelstekorten zaten verdere groei wel in de weg.

De groei van de arbeidsproductiviteit vlakte af bij zogenoemde microbedrijven, met tussen de twee en negen werknemers en kleine bedrijven met tien tot 49 werknemers. Dat noemt het comité een reden voor zorg. "Zolang er grote verschillen bestaan, valt er nog veel winst te boeken."

Succesvolle bedrijven investeren volgens het comité niet alleen in de vaardigheden van het personeel. Zij steken ook geld in de vernieuwing van managementpraktijken, product- en procesinnovaties, digitalisering en het vergroten van de afzetmogelijkheden. "Het succes en dus de vergroting van de productiviteit schuilt vaak niet zozeer in nieuwe technologie, maar vooral in de manier waarop een onderneming wordt geleid", constateert Goddijn.

Het comité wil verder dat overheden mogelijkheden bieden om verder te groeien. Zo zouden bedrijven niet ontmoedigd moeten worden om werknemers in vaste dienst te nemen.