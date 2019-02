Intertoys vraagt uitstel van betaling aan

Speelgoedwinkelketen Intertoys heeft dinsdag uitstel van betaling aangevraagd voor zijn Nederlandse activiteiten. Het bedrijf stelt dat er een „stevige herstructurering” van de organisatie noodzakelijk is.

Reden hiervoor is de „aanhoudende druk op de hele detailhandel.” Ook de zware concurrentie van online webshops wordt als reden aangedragen door het bedrijf.

Deze toenemende onlineverkopen hebben de omzet van speelgoedwinkels de afgelopen tien jaar met 50 procent doen dalen. Tegelijk heeft Intertoys naar eigen zeggen ook last van discounters als Action, die op steeds grotere schaal speelgoed verkopen.

Intertoys-topman Roland Armbruster zegt de onzekerheid die nu is ontstaan te betreuren. „Maar de marktontwikkelingen in de afgelopen jaren geven geen ander alternatief. Wij zijn met een aantal partijen in gesprek over verdere samenwerking en zullen ons uiterste best doen dit proces op een zo goed mogelijke wijze voor alle betrokkenen uit te voeren.”

Het speelgoedbedrijf Intertoys werd in 1976 opgericht en heeft circa driehonderd winkels in Nederland en België, twee distributiecentra en een hoofdkantoor in Amsterdam. Daarnaast kent Intertoys nog ruim honderd franchisenemers in Nederland. Er werken meer dan 3200 mensen. De uitstel van betaling geldt niet voor de Belgische filialen.

Tot eind 2017 was het bedrijf onderdeel van Blokker, daarna werd het gekocht door Alteri Investors, een Britse retailinvesteerder. De Blokker Holding heeft het al jaren moeilijk en wilde van Intertoys af. Eerder werd Leen Bakker ook al afgestoten.s

Vakbond CNV spreekt in een reactie van een „harde klap in het gezicht van een paar duizend medewerkers in al de Intertoys-vestigingen.” De harde concurrentie in de speelgoedbranche maakt dat CNV-bestuurder Martijn den Heijer niet helemaal verrast is door de aankondiging. „De rol van internetspeelgoedwinkels is daarbij ook een belangrijke.”