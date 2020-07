‘Instemming FNV met pensioenakkoord goed nieuws voor jong en oud’

Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn blij dat de noodzakelijke modernisering van het pensioenstelsel eindelijk kan beginnen, nu vakbond FNV heeft ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord. „Dit is goed nieuws voor jong én oud en van zzp’er tot mkb’er. Het stelsel wordt moderner, persoonlijker en met stabiele premies voor ondernemers”‘, aldus de ondernemingsorganisaties.

Voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW zegt dat door de modernisering het pensioenstelsel weer decennia mee kan. De Boer wijst erop dat de meeste mensen bij een vijfdaagse werkweek inmiddels anderhalve dag in de week werken voor hun AOW en pensioen. „Het verschil tussen de kosten die ondernemers maken voor hun werknemers en het inkomen dat zij ontvangen is steeds verder toegenomen. Dat verstoorde meer en meer de relatie tussen werknemer en werkgever en was niet meer houdbaar’, aldus De Boer. „Je pensioen wordt straks inzichtelijker, persoonlijker en we krijgen leeftijdsonafhankelijke premies; een eerlijker systeem voor jongeren.”

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland zegt dat het nieuwe pakket voor het midden- en kleinbedrijf in de eerste plaats voor stabiele en voorspelbare pensioenpremies zorgt. „Dat is winst. Voor het mkb en werknemers met zwaar werk hebben we daarnaast extra afspraken kunnen maken. Zo is op ons aandringen 200 miljoen extra vrij gemaakt ten opzichte van de eerdere plannen. Dit is voor duurzame inzetbaarheid en vervroegde uittreding.”