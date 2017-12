Op de zondag voor Kerst mogen in 85 procent van de gemeenten in Nederland de winkels open. Dat was nog nooit zo veel.

In september zetten brancheorganisatie Detailhandel Nederland en winkeliers de gemeenten al onder druk. De zaterdag voor Kerst zou „extreem druk” worden als de zondag voor Kerst –dit jaar op maandag en dinsdag– geen koopzondag mocht zijn. De brancheorganisatie riep gemeenten ertoe op een koopzondag toe te staan.

Die oproep lijkt te hebben gewerkt. Volgens Detailhandel Nederland staat 85 procent van de gemeenten komende zondag toe dat winkels de deuren openen. Dat was nog nooit zo veel. In sommige gemeenten mogen winkels ook in de ochtend open om de drukte beter te kunnen spreiden.

In Harderwijk gaan de winkels voor het eerst op zondag open. Ook Zwolle staat het eenmalig onder voorwaarden toe.

Zes op de tien gemeenten laten winkels het hele jaar door al min of meer zelf kiezen of ze op zondag de deuren openen. In 25 procent van de gemeenten mag dat af en toe.

Geldermalsen

Het televisieprogramma Nieuws-uur besteedde maandag aandacht aan een mogelijke koopzondag in Geldermalsen. Daar dreigen enkele winkeliers toch open te gaan, tegen het uitdrukkelijke verbod van de gemeenteraad in.

Volgens vakorganisatie RMU is het opvallend dat de grote supermarkten niet meedoen in deze discussie. „Het komt uit de hoek van zeven kleine winkeliers die een democratisch genomen besluit willen ondermijnen”, stelt Chris Baggerman van de RMU.

De huidige coalitie heeft volgens de RMU in een breed gedragen akkoord besloten de winkels op zondag het gehele jaar dicht te houden. „Al te gemakkelijk wordt er voorbij gegaan aan de positie van werknemers, die niet zitten te wachten op nog een werkdag.”