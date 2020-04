„Ik houd dezelfde gewoonten aan als op kantoor”

„Ik ben manager bij V-Kam Education, een opleidingsbedrijf. Ik coördineer alles binnen onze organisatie. Ons vaste team bestaat uit acht medewerkers. Daarnaast hebben we een netwerk van trainers. Wij bieden bedrijven cursussen aan voor onder meer efficiënter en veiliger werken.

Naam: Annelies van der Linde-van Zuthem

Leeftijd: 49

Woonplaats: IJsselmuiden

Beroep: operationeel manager

Uur per week: 20

We waren al van plan om dit jaar of misschien volgend jaar webinars (trainingen die via internet te volgen zijn, GB) te gaan organiseren. Maar dat doen we nu al sinds anderhalve week. Cursisten volgen de trainingen nu in een online klaslokaal vanuit huis, via het programma Zoom, in plaats van naar een fysieke cursuslocatie te komen.

Overdag ben ik meestal met twee andere gezinsleden in huis. Mijn huis is gelukkig groot genoeg om een aparte werkkamer in te richten. Ik heb een dubbel beeldscherm, computer, telefoon en headset van het werk. Iedere collega heeft dat van kantoor meegenomen; het is daar nu vrijwel leeg. Als je voor langere tijd moet thuiswerken is een fijne plek om te werken prettig.

Als team merkten we dat door thuiswerken werk en privé door elkaar gingen lopen. Maar door je zo veel mogelijk aan dezelfde werktijden en gewoonten te houden als op kantoor, houd je het langer vol.

In plaats van ’s ochtends een kwartier te reizen naar m’n werk, loop ik nu een rondje buiten. Ik begin zoals altijd om kwart voor negen. Einde werktijd ga ik ‘naar huis’ en laat ik m’n werkplek achter. Iedere dag om twaalf uur overleg ik online met mijn collega’s. Tijdens een vast ‘koffiemoment’ praten we bij.”

