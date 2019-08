Huizenprijzen stijgen weer iets harder

Bestaande koopwoningen waren in juli 7 procent duurder dan in juli 2018. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van het Kadaster. De prijsstijging is iets groter dan in de voorgaande maand.

In juli werden 21.039 woningen verkocht. Dat zijn er 7,5 procent meer dan dezelfde maand een jaar eerder. In heel 2019 ligt het aantal verkochte woningen nog wel lager dan dat van 2018, mede door de krapte op de woningmarkt. Na zeven maanden ligt 2019 bijna 3 procent achter op het voorgaande jaar.