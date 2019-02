„Huizenprijzen klimmen steeds moeizamer”

De stijging van de huizenprijzen in Nederland zal dit jaar minder uitbundig zijn dan in de afgelopen jaren. Ook de woningverkopen zakken waarschijnlijk verder, aldus economen van Rabobank in een nieuw rapport over de woningmarkt.

Vorig jaar werd een gemiddelde woning nog 9 procent duurder. Maar voor dit jaar voorspelt Rabobank een toename van de prijzen met 6 procent. In 2020 zal dat nog minder zijn, met 4 procent. Het aantal woningverkopen loopt sneller terug dan de economen eerder voorspelden. Zij schatten nu dat er dit jaar 205.000 woningen van eigenaar wisselen. Volgend jaar zal dat aantal nog verder zakken naar 195.000 huizen.