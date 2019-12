Hudson’s Bay zegt ’nee’ tegen bod investeerder

De Canadese winkelketen Hudson’s Bay gaat niet in op een overnamebod van Catalyst Capital Group. De investeerder had 2 miljard Canadese dollar (circa 1,4 miljard euro) over voor het concern waarvan de Nederlandse tak in financiële problemen zit.

De aandeelhouders, waaronder voorzitter Richard Baker, willen hun belangen niet doorverkopen. Het gaat om een groep aandeelhouders die 57 procent van het bedrijf in handen heeft. Catalyst heeft al een belang van 17,5 procent in Hudson’s Bay. Aan het bod van de investeerder was de voorwaarde gekoppeld dat de bezitters van driekwart van de aandelen akkoord moesten gaan.

Een groep aandeelhouders onder de leiding van Baker bood eerder ook al voor Hudson’s Bay. Dat bod was bijna 7 procent lager dan dat van Catalyst Capital. Baker wil de geplaagde winkelketen van de beurs halen om de zaken op orde te stellen. De aandeelhouders stemmen over het bod van de voorzitter op 17 december.