‘Huawei’ toont kwetsbaarheid van smartphonefabrikanten en -gebruikers

Nadat de Amerikaanse overheid vorige week een handelsverbod tegen Huawei instelde, trok Google de Android-licentie van het bedrijf in. Dat besluit kan grote gevolgen hebben.

Wat is er aan de hand?

Huawei, een Chinese fabrikant van onder meer smartphones en internettechnologie, wordt al jaren beschuldigd van spionage. Het bedrijf zou via zijn producten overheden en bedrijven spioneren of zelfs saboteren. Daar is geen openbaar bewijs voor.

Sinds vorige week zette president Trump het bedrijf en tientallen dochterondernemingen op de zwarte lijst: Amerikaanse bedrijven mogen er geen zaken meer mee doen. Reden voor Google om de Android-licentie in te trekken. Daardoor kan Huawei veel onderdelen van het besturingssysteem niet meer gebruiken voor zijn smartphones en tablets.

Wat betekent het voor Huawei dat de Android-licentie is ingetrokken?

Google kan de installatie van Android op Huawei-telefoons niet ongedaan maken, maar de functies in het systeem wel aanzienlijk beperken. Daardoor hebben gebruikers mogelijk geen toegang meer tot veel diensten van Google. Omdat Android eigendom is van Google, bezit de technologiereus in feite alle functies op Huawei-toestellen. Daardoor kan Google het gebruikers van een Huawei-smartphone of -tablet straks feitelijk onmogelijk maken om bepaalde diensten nog te gebruiken.

Moeten gebruikers van een Huawei-toestel zich zorgen maken?

Dat is nog niet helemaal zeker. Google zou zich nog buigen over de onderdelen die straks niet meer toegankelijk zijn. Het ligt voor de hand dat Huawei niet langer gebruik kan maken van grotere beveiligingsupdates en nieuwe Android-versies. Andere opties, waarvoor geen rechtstreekse interacties tussen Huawei en Google nodig is, kunnen blijven mogelijk werken. Bestaande gebruikers kunnen hun smartphone of tablet gewoon blijven gebruiken, maar lopen het risico dat hun apparaat niet langer meer wordt beveiligd door updates. Ook kan Google besluiten dat Huawei-gebruikers geen toegang meer hebben tot diensten van Google, zoals YouTube en Google Maps.

Wordt Huawei zo op de knieën gedwongen?

Deze manier om het bedrijf aan banden te leggen, heeft grote gevolgen voor de Chinese technologiegigant. Het bedrijf produceert namelijk ook telefoons onder andere merknamen, zoals Honor. Android is het kloppend hart van deze telefoons. Als het bedrijf geen gebruik meer van dit besturingssysteem kan maken, blijven er weinig mogelijkheden over.

Welke mogelijkheden heeft Huawei nog wel om telefoons te produceren?

Huawei kan Android blijven gebruiken via het Android Open Source Project (aosp). Via dit project worden alle functies van het besturingssysteem aangeboden, maar het bedrijf moet dan wel een heel eigen omgeving ontwikkelen. Dat kost veel tijd en geld.

In maart bevestigde Huawei al jaren te werken aan een eigen besturingssysteem „voor noodgevallen.” De ontwikkeling van het besturingssysteem zou al in 2012 zijn begonnen, toen de VS een onderzoek startten naar Huawei en concurrent ZTE.

Wat betekent dit besluit voor de smartphonemarkt?

Veel niet-Amerikaanse smartphonefabrikanten zullen zich achter de oren krabben. Android is met een marktaandeel van ruim 72 procent het meest gebruikte mobiele besturingssysteem. Het voorbeeld van Huawei laat zien dat een presidentieel decreet in Amerika de wereldwijde markt kan laten opschrikken. Smartphoneproducenten moeten zich dan ook herbezinnen op hun afhankelijkheid van Android. Wegen de voordelen van Android op tegen het risico dat fabrikanten lopen?