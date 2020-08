Hoekstra spreekt Volksbank aan op gedoe in raad van bestuur

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het „ongelukkig” dat de Volksbank alweer op zoek moet naar een nieuwe financieel directeur. Hij heeft naar eigen zeggen de voorzitter van de raad van commissarissen persoonlijk gesproken en zijn zorgen geuit over de gang van zaken.

De staatsbank maakte vrijdag bekend dat de in maart aangetreden Pieter Veuger die functie alweer neerlegt. Als reden wordt gegeven dat er „onvoldoende basis” is voor een constructieve samenwerking binnen de directie. „Teleurstellend”, vindt Hoekstra. „Het is nooit de bedoeling dat een bestuurder die een halfjaar geleden is aangesteld, op zo’n korte termijn weer afscheid neemt.”

De stabiliteit van de bank is volgens de minister „verder geen reden tot zorg”. Wel merkt hij op dat een stabiel bestuur essentieel is voor de continuïteit en koers van de bank. Hij verwacht van de raad van commissarissen dat die ervoor zorgt dat de samenwerking binnen de raad van bestuur zo snel mogelijk verbetert.