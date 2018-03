Hoe je hoge rendementen kunt behalen zonder risico

Wie in het bezit is van een koopwoning, kan daarmee lucratief beleggen. Hoog rendement, laag risico. Te mooi om waar te zijn? Nee hoor. En het is nog duurzaam ook.

Bekenden vragen me vaak wat ik van bepaalde vormen van beleggen vind. Ik laat alles eerst door de zeef gaan van het gezonde boerenverstand. Als een aanbieding veel rendement belooft met nauwelijks risico, zeg ik: De folder ongelezen weggooien. Uiteraard is beleggen een optie, maar alles wat eerst fors stijgt, daalt ook weer een keer stevig.

Toch is er een manier om hoge rendementen te behalen zonder risico te lopen. Daarvoor moet je in het bezit zijn van een koopwoning.

Die woning verduurzamen is namelijk een zeer rendabele bezigheid die ook nog eens extra comfort geeft. En of we het willen of niet, de komende dertig jaar zullen we hier allemaal over moeten gaan nadenken. Er is namelijk een klimaatakkoord gesloten in Parijs waarin is vastgelegd dat we in 2050 volledig duurzaam moeten zijn. Energiebesparing is wereldwijd noodzakelijk. We moeten de overgang maken van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene energie uit zon, wind, biomassa en water.

Nu lijkt 2050 nog ver weg, maar gezien de perikelen rond aardgas in Groningen denk ik dat we veel eerder met dit vraagstuk te maken krijgen. De schatting is dat een gemiddeld huishouden 18.000 euro moet investeren in de noodzakelijke energietransitie. Voor een gemiddeld rijtjeshuis ligt dat al snel op 35.000 euro.

Als je het rendement van zo’n overgang naar groene energie berekent, kom je rond de 8 procent uit. Deze berekening hebben mijn vrouw en ik onlangs zelf uitgevoerd. We hebben namelijk een oude kleuterschool gekocht die we ombouwen tot een twee-onder-een-kapwoning. Het energievraagstuk is dan ineens relevant. We schakelden een bureau in dat het huidige pand doorrekende en op een rijtje zette welke investeringen we moeten doen om een optimaal rendement te halen op onze investering. Dat leverde een mooi rapport op.

De basis voor een goede overgang is de ”trias energetica”: beperk de energievraag, gebruik energie uit hernieuwbare bronnen en gebruik eindige energiebronnen efficiënt. De energievraag beperken begint met goed isoleren en ventileren. Je zolder isoleren is een relatief lage investering met een direct en snel resultaat. De volgende stap is energie gebruiken uit hernieuwbare bronnen. Dit kan via zonne-energie of een zonneboiler zijn, maar ook via een warmtepomp. De laatste stap is zuinig zijn met eindige energiebronnen, zoals gas.

Uiteraard berekende ons bureau de terugverdientijd van een investering. Ook werd de zogeheten contante waarde berekend, wat interessanter was. De contante waarde trekt als het ware alle kosten en opbrengsten naar één punt in de tijd, waardoor je je investering veel beter kunt beoordelen. De snelste terugverdientijd bleek op termijn het minst rendabel te zijn. En van de zes investeringsplannen bleek de een na grootste investering op basis van de contante berekening het grootste rendement te geven.

Kortom: je kunt je geld beter in energiereductie investeren dan het op je spaar- of beleggingsrekening laten staan.

De auteur is Master of Financial Planning. Reageren? financieel@refdag.nl