Henk van Ooijen (68): Niet zeuren, maar beuren

Een jaar of zes geleden nam Henk van Ooijen (68) uit Geldermalsen officieel afscheid van aannemer Van de Beek uit Neerijnen. Toch is hij nu nog volop actief voor het bedrijf aan de Neerijnense Mark. „Als ze me vragen, kan ik altijd nee zeggen. Maar dat komt niet zo vaak voor.”

Van Ooijen ging na de LTS aan de slag bij de Chamotte Unie in zijn woonplaats. „Ik begon daar op de tekenkamer. Na mijn militaire dienst keerde ik terug en na het volgen van diverse cursussen kreeg ik een leidinggevende functie.”

Door ontwikkelingen in de sector ging het na verloop van tijd minder goed met Chamotte. In oktober 1978 werd besloten dat een groot deel van de productie in Geldermalsen beëindigd zou worden, waardoor ontslag dreigde voor een groot aantal werknemers.

Van Ooijen zag de bui tijdig hangen en ging bij Van de Beek aan de slag. „Eerst als lasser, daarna als uitvoerder. Ik kwam er op mijn 28e en ben er nooit meer weggegaan.”

Zes jaar geleden ging hij met de Vut. „Ik was 63 en vond het tijd om een stapje terug te doen. De automatisering nam steeds meer toe, de computer ging een steeds grotere rol spelen. Bovendien scherpten gemeenten hun regeltjes aan. Vroeger verliep dat allemaal veel informeler en waren persoonlijke contacten belangrijk. Ik had een goede opvolger, dus ik kon met een gerust hart vertrekken.”

Al kwam er van dat ‘vertrekken’ niet zoveel terecht. „We spraken af dat het bedrijf van mijn diensten gebruik zou blijven maken als dat zo uitkwam.” Op basis van een nuluren contract bleef hij inzetbaar. In de praktijk wordt daarvan veelvuldig gebruikgemaakt. „Ik verricht allerlei hand- en spandiensten: een stroomkabel lieren, glasvezel blazen of een ritje. Het is heel afwisselend. De ene dag sta je op een camping bij het Grevelingenmeer, de volgende dag op Schiphol. Ook het overdragen van kennis en ervaring aan jongeren en stagiaires is een dankbare taak.”

Het aantal dagen dat Van Ooijen werkt varieert: de ene keer gaat het om vier dagen per week, de week erop hoeft hij maar twee dagen te komen opdraven. Uitgerekend tijdens dit interview belt een collega. „Of ik 26 september nog vrij heb? Ja hoor, dat lukt wel. Rooster me maar in.” En als hij zijn mobieltje neerlegt: „Zowel mijn werkgever als ikzelf zijn erg blij met deze constructie. Het is leuk om op deze manier onder de mensen te blijven. Bovendien blijf ik betrokken bij het bedrijf. Dat vind ik prettig. Van de Beek is een prachtig familiebedrijf. Ik ben ermee vergroeid geraakt.”

Nee zeggen kan

Zijn vrouw Sjanie is zelf ook nog actief en vindt het niet erg dat haar man in de weer blijft. „Dat geldt ook voor onze kinderen. Het grote voordeel is dat er geen druk achter zit. Ik kan er zo mee stoppen als het me teveel wordt. En ik kan natuurlijk ook nee zeggen tegen een klusje. Al komt dat zelden voor”, lacht Van Ooijen.

De inwoner van Geldermalsen benadrukt dat er voldoende tijd overblijft voor ontspanning. „Samen trekken we regelmatig de natuur in. We hebben een camper waarmee we met veel plezier op pad gaan. Daarnaast tuinier ik graag en fietsen en wandelen we veel. Samen met mijn vrouw heb ik al heel wat lange afstandswandelingen afgelegd. Nu lopen we het Pieterpad in etappes. Van Maastricht naar Pieterburen. „Erg leuk als ontspanning. Maar je moet het ook niet elke dag doen.” Werken blijft daarom een belangrijk onderdeel van zijn leven. „Ik kijk altijd weer uit naar de volgende klus.”

Hoewel hij zelf veel plezier beleeft aan zijn werk heeft hij begrip voor mensen die snakken naar hun pensioen. „Dat verschilt per persoon en dat hangt ook af van het werk dat je doet. Ik begrijp best dat de overheid iets moet doen om ons stelsel overeind te houden. Anderzijds kan ik me goed voorstellen dat het bij zware beroepen niet meevalt om steeds langer door te werken. Misschien moet daar meer rekening mee gehouden worden.”

Zelf heeft Van Ooijen ook wel eens uitgekeken naar zijn pensioen. „Maar toen het dichterbij kwam, realiseerde ik me dat ik mijn werk best wel zou gaan missen. Nu denk ik er niet over om te stoppen.” Dat arbeidsethos zit een beetje in de familie, zegt hij. „Ik kom uit een hardwerkende familie met veel verantwoordelijkheidsgevoel. Dat zie ik ook bij onze kinderen. Niet zeuren, maar beuren; lekker ouderwets. Zolang ik de gezondheid en kracht ervoor krijg, ga ik door.”

Loopbaan H. van Ooijen

- Geboren: 26 januari 1951 in Geldermalsen

- Basisschool: Rehobothschool Geldermalsen

- Vervolgopleidingen: LTS Culemborg, avond MTS Tiel, PBNA-cursussen

- Werkgevers: Chamotte Unie Geldermalsen, Van de Beek kabels en leidingen B.V Neerijnen