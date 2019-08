Handelszorgen en yen drukken Nikkei

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de aandelenbeurs dinsdag met verlies gesloten. De zorgen over een escalatie van het Amerikaans-Chinese handelsconflict en een stijging van de Japanse yen, die in onrustige tijden als een veilige haven wordt gezien, drukten op de Japanse exportbedrijven. Ook de andere Aziatische beurzen gingen omlaag.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1,1 procent in de min op 20.455,44 punten. Automaker Honda en technologiebedrijf TDK, die veel omzet halen in het buitenland, kampten met de duurdere yen en verloren 2,4 procent en 3,1 procent. Bridgestone zakte 3,1 procent. De Japanse autobandenmaker verlaagde zijn winstverwachting voor dit jaar vanwege een tegenvallende vraag naar zijn product in Noord-Amerika.

Staalfabrikant JFE Holdings daalde ruim 6 procent na een forse winstdaling in het afgelopen kwartaal. De geplaagde Japanse schermenmaker Japan Display kelderde meer dan 7 procent na het tiende kwartaalverlies op rij.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,8 procent lager. De Hang Seng-index in Hongkong, waar al weken wordt gedemonstreerd tegen de invloed van China, zakte 1,8 procent. Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific daalde 4,3 procent. Het vliegverkeer in Hongkong werd dinsdag hervat, nadat de luchthaven maandag werd gesloten vanwege de demonstraties. Het aandeel van Shenzhen Airport dikte daarentegen 10 procent aan. De Kospi in Seoul verloor 0,7 procent en de All Ordinaries in Sydney daalde 0,3 procent.