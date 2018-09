Handelsvrees kleurt beurzen rood

De Europese aandelenbeurzen gingen woensdag over een breed front omlaag. De grondstoffenbedrijven behoorden tot de sterkste dalers door de aanhoudende handelszorgen. Daarnaast waren beleggers in afwachting van de hervatting van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en Canada.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,2 procent in het rood op 546,88 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 783,36 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt raakten tot 1,3 procent kwijt. Londen verloor 0,4 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was staalproducent ArcelorMittal met een verlies van ruim 2 procent. Verfconcern AkzoNobel voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 0,3 procent na een adviesverhoging door UBS.

ING zakte 0,9 procent. De megaschikking die de bank heeft getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) heeft volgens kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) geen invloed op de kredietwaardigheid van het financiële concern. Ook kreeg ING bevestiging dat de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) geen actie begint in de witwaszaak.

In de MidKap stond maaltijdbezorger Takeaway onderaan met een min van 3,2 procent. Sterkste stijger was AMG met een winst van 1,1 procent. De metalenspecialist is positiever geworden en verwacht dat het resultaat dit jaar hoger zal uitvallen dan 190 miljoen dollar.

Bij de kleinere bedrijven maakte het biofarmaceutische bedrijf Kiadis Pharma een koerssprong van 18,5 procent na een positief analistenrapport van KBC Securities.

VolkerWessels verloor 2,1 procent na het mislopen van een grote infrastructuuropdracht. Volgens het Financieele Dagblad (FD) zijn het bouwbedrijf, en partner Boskalis (min 0,5 procent), bij de selectieprocedure voor werkzaamheden aan de snelweg A9 niet door naar de laatste drie kanshebbers.

In Frankfurt zakte Bayer bijna 2 procent. Het Duitse chemieconcern heeft de omzet in het tweede kwartaal zien groeien dankzij de overname van het Amerikaanse Monsanto. Bayer waarschuwde wel dat het resultaat dit jaar mogelijk lager uitvalt dan voorzien, omdat de deal met Monsanto later werd afgerond dan gehoopt.

De euro was 1,1578 dollar waard, tegen 1,1567 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent tot 69,19 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 77,65 dollar per vat.