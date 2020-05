Handel in kerstpakketten gaat door

Hoe belangrijk is ons werk in de huidige tijd, vroeg het driekoppige team van Looren Gifts zich de laatste tijd regelmatig af. De vraag naar hun relatiegeschenken daalde in rap tempo.

In de showroom bij Looren Gifts in Krimpen aan de Lek staan de nieuwste artikelen voor eindejaarspakketten „Volgende week mogen we de eerste klanten verwelkomen”, zegt Jaco Schep (39). De eigenaar van de zaak voor relatiegeschenken, eindejaarsattenties en bedrijfskleding maakt graag een moment vrij voor een interview, al is hij druk met het afronden van de inrichting van de showroom. Dat was half maart wel anders.

„Toen de maatregelen aangekondigd werden tegen de verdere verspreiding van het coronavirus, rond 13 maart, kwam het e-mail- en telefoonverkeer nagenoeg stil te liggen. Er kwamen amper nog bestellingen bij, er kwamen geen klanten langs en beurzen werden afgelast”, aldus Schep. Hij en zijn twee medewerksters voelen zich die periode „een beetje verdoofd.” „We vroegen ons meerdere keren af hoe belangrijk ons werk is.”

Dat duurt een week of twee. Begin april steken ze de koppen bij elkaar. „Hier worden we niet gelukkig van, zeiden we tegen elkaar. De kop in het zand steken wilden we evenmin. We besloten om ons drie dagen per week bezig te houden met de reguliere handel en lopende orders. De overige twee dagen gingen we nieuwe mogelijkheden uitwerken.”

Het team besluit om met de handel in kerstpakketten –mede door vraag van klanten– gewoon door te gaan. Dat betekent: thema’s uitdenken, een voorselectie maken van food- en non-foodartikelen, en de showroom inrichten op sfeer en thema.

De vraag naar promotionele producten en relatiegeschenken „blijft ver achter” ten opzichte van eerdere jaren. Normaal zijn er veel jubilea, openingen en beurzen tussen maart en juni. Maar Schep heeft er alle begrip voor dat klanten hun prioriteiten nu leggen bij gezondheid van mensen en de eigen organisatie.

Aanvankelijk gaat hij niet in op het aanbod van leveranciers om mondkapjes te verhandelen. „De gezondheidszorg had tekorten aan die middelen, hoorden we telkens in het nieuws. We vonden het niet ethisch om te profiteren van de situatie. Pas toen uit navraag bleek dat de zorg voldoende was voorzien, besloten we om mondkapjes door te verkopen.”

Zo ontstaat Looren Care. Het assortiment bevat ook allerlei spullen om in de anderhalvemetersamenleving de hygiëneregels van de overheid op te volgen. Stickers en borden voor bewegwijzering en schermen van plexiglas: Looren Care kan ze passend maken bij de huisstijl van de klant.

Met de verkopen uit zijn nieuwe bedrijfstak zal Schep het omzetverlies niet kunnen opvangen, verwacht hij. „Als ik dit jaar uit de kosten ben, ben ik al blij.”

„We hebben in goede jaren wat opzij kunnen zetten voor mindere jaren”, vervolgt hij. „Maar nu verdienen we niets, terwijl de kosten doorlopen. Om de winst van het ene jaar het volgende jaar te zien verdampen, geeft een ongemakkelijk gevoel. Daar doe je het niet voor.”

Ingehaald

De ondernemer vindt het lastig om in te schatten of bedrijven op het kerstpakket zullen besparen. „Wat ik vandaag benoem, kan morgen ingehaald zijn door de tijd.” In ieder geval ging tijdens de vorige crisis –in 2010– de waarde per pakket niet noemenswaardig omlaag bij zijn klanten. De hoeveelheid cadeaus werd wel minder, omdat ze minder personeel hadden dan in betere tijden.

Komt er überhaupt straks wel weer ruimte voor onze handel? Of zakt het welstandsniveau zover dat men meer bezig is met de eerste levensbehoeften zoals eten? Die grote vragen houden het team van Looren Gifts veel bezig. „We moeten leven bij de dag. Dat gaat ons mensen niet makkelijk af.”

Gegevens bedrijf

Naam: Looren Gifts Plaats: Krimpen a/d Lek Sinds: 1967 Activiteit: bedrijfskleding, relatie- en eindejaarsgeschenken Medewerkers: 3 Gevolgen coronacrisis: 43 procent minder omzet ten opzichte van 2019

