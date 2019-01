Groei landbouwexport stagneerde in 2018

De Nederlandse export van landbouwgoederen zoals bloemen, planten maar ook zuivel en vlees, is afgelopen jaar nauwelijks gegroeid. Met een toename van 0,2 procent is een einde gekomen aan jaren van forse groei, zoals 6 procent in 2017 en 4 procent het jaar ervoor. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Met een bedrag van ruim 90 miljard euro aan landbouwgoederen, die vorig jaar de grens overgingen, blijft Nederland op de Verenigde Staten na ’s werelds grootste exporteur van agrarische producten. Het merendeel, zo’n 72 procent van de producten, kwam uit Nederland. De rest kwam uit andere landen en ging via Nederland naar het buitenland.

Producten zoals bloembollen en planten, die onder sierteelt vallen, zijn de grootste exportcategorie en goed voor 10 procent van landbouwexportwaarde. Zuivel en eieren, vlees, groenten en fruit vormen de rest van de top vijf.

Producten waarin graan, meel en melk verwerkt is, lieten de sterkste groei zien, van 12 procent. Dit kwam mede door een sterke stijging in de vraag naar babymelkpoeder vanuit China.

De lijst van de meest populaire exportbestemmingen bleef gelijk aan het jaar ervoor. Een kwart van de landbouwgoederen wordt vervoerd naar Duitsland. België (11 procent) en het Verenigd Koninkrijk (10 procent) ontvangen ook relatief veel producten die op Nederlandse bodem worden geproduceerd.