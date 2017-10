Gifstof in matrassen en meubels na fout BASF

Door een fout bij BASF is de gifstof dichlorbenzol beland in matrassen, meubels en autostoelen. Dat maakte het chemieconcern woensdag bekend. Duitse media spreken al van een nieuwe rel na de Fipronil-affaire. Het gaat om het kunststofproduct toluoldiisocyanat (TDI).

TDI is een grondstof voor polyurethaan dat wordt gebruikt bij de fabricage van matrassen, meubels, autostoelen en dergelijke.

BASF heeft tussen 25 augustus en 29 september TDI vervaardigd met een veel te hoge concentratie van de stof dichlorbenzol. Dichlorbenzol kan irriterend zijn voor huid, ogen en luchtwegen en staat onder verdenking dat het kankerverwekkend is.

Aan vijftig bedrijven in diverse Europese landen is in die periode 7500 ton van deze TDI geleverd die dit intussen hebben verwerkt in hun producten. Een Duitse koepelorganisatie van matrasfabrikanten meldt dat het inmiddels zeker is dat er matrassen met dichlorbenzol bij consumenten zijn beland.

Volgens een woordvoerder van BASF is in de betreffende partij TDI een gehalte van enkele honderden parts per million (ppm, deeltjes per miljoen) gemeten, terwijl dit normaliter onder de 3 ppm ligt.

Fabrikanten van matrassen hebben op advies van hun brancheorganisatie hun productie inmiddels gestaakt. Een grote speler, Dunlopillo in Frankrijk, is dinsdag een terugroepactie gestart voor verkochte matrassen die gedurende twee weken voor die datum zijn verkocht.

BASF heeft de productie van TDI stilgelegd nadat de fout werd ontdekt. Het bedrijf roept de nog niet verwerkte partijen TDI terug. De problemen zouden inmiddels verholpen zijn. Het bedrijf start een noodnummer voor klanten.

Duitsland kent vanouds een grote meubelindustrie. Fabrikanten zijn geschokt door de gang van zaken. Ze vragen zich af hoe het mogelijk is dat het bij een groot concern als BASF een maand heeft moeten duren voordat een grote productiefout werd ontdekt.