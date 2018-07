Gezellige sfeer blijft voor Tupperware het succes

Bij een verkooppraatje voor het bekende kunststof kook- en bakgerei blijft het niet. Emmi van der Hel-Steenbergen (51) uit ’s Gravendeel maakt van een Tupperware-party gewoon een kookworkshop: „We gaan zelf kokkerellen en proeven.”

Trendy waterflessen komen naast klassieke vriesdozen te staan. Op de tafel van huize Muilwijk in Nieuw-Lekkerland stalt Van der Hel het kleurrijke assortiment van Tupperware uit. De gastvrouw van vanavond, Hilde Muilwijk, is een nichtje. Die heeft zich spontaan opgegeven.

Tegen 20.00 uur druppelen de gasten binnen, vriendinnen en collega’s uit het netwerk van Hilde. Ze krijgen de nieuwe catalogus van de zomercollectie van 2018 in handen.

Van der Hel verwelkomt de gasten en steekt van wal. „Ik begon 21 jaar geleden met demonstratieavonden. Daarvóór gebruikte ik zelf al veel Tupperware. Ik dacht eerst dat ik te weinig tijd zou hebben om zelf party’s te gaan geven, omdat ik een groot gezin heb. Maar het bleek goed te doen; ik kan mijn eigen tijd indelen.”

Van der Hel wil aan haar gasten graag haar enthousiasme voor koken en bakken overbrengen. En dat betekent bij haar: aan de slag.

Hartige wafels

Vanavond staat het bakken van hartige wafels op het programma. Van der Hel pakt de flexibele wafelbakvorm. Die is bekend bij het publiek. „Ik gebruik hem voor cupcakes”, zegt een gast. Zestien jaar geleden kwam de vorm in de handel, vertelt Van der Hel. Eerst vond ze de nieuwigheid maar raar en duur. Toen ze aan het bakken sloeg, was ze echter verkocht. De wafelvorm kan volgens Van der Hel niet roesten en bakt niet aan. „Pas als ik iets in handen heb, begin ik het leuk te vinden. Je moet het voelen en ervaren.”

Tijdens het maken van het beslagmix demonstreert Van der Hel de Super Chef, een hakselmolen. Ze vult het kunstofbakje met wat groenten, salami, eieren en bloem. En hup, de molen mixt alles in een handomdraai tot een fijn mengsel. De gevulde bakvorm verdwijnt in de oven.

Keukenla

Ondertussen bekijken de dames de collectie. Elise (23) is voor de gezelligheid naar de party gekomen: „Het is een avondje vrouwen onderling.” Thuis heeft ze een keukenla vol Tupperware. Ze haalt niet alles even vaak tevoorschijn. Een bepaalde magnetronschaal gebruikt Elise alleen om soep mee te maken. Van der Hel: „Joh, je kunt er veel meer mee. Kipfilet garen, satésaus maken...”

Het totaalbedrag van de bestellingen komt uit op 500 euro. Ria Geerink, al jarenlang maatje van Van der Hel, vult de bestelformulieren in. Samen hebben ze van alles meegemaakt. „Weet je nog van die grote blaffende hond bij die bakkerij, toen we de weg niet konden vinden?” haalt Van der Hel herinneringen op aan het navigatieloze tijdperk. „Neem van mij aan: samen verdwalen is tien keer zo leuk als in je uppie.” Moeten ze een keer anderhalf uur rijden, dan plakt het duo er een middagje winkelen aan vast.

Na twintig minuten komen de hartige wafels uit de oven. Hilde maakt een wijnfles open. De meiden praten bij met elkaar. Gezelligheid is de kracht van een verkoopparty, aldus Van der Hel.

De gastvrouw heeft zelf een vervolgafspraak met iemand geregeld. Ze krijgt daarom een set kommen. Van der Hel „rolt zo naar de volgende afspraak.”

Terugblikkend zegt Van der Hel dat de avond soms een beetje rommelig verliep. „Je hebt het nooit helemaal in de hand.”

Teleurstellingen zijn er ook wel eens. Zo kwamen er een keer maar drie mensen opdagen terwijl veertig personen waren uitgenodigd. „Toch blijft het plezier van de ontmoetingen bovenaan staan.”

Voedsel bewaren in plastic bakje

De Amerikaanse scheikundige Earl Tupper begon in 1944 te pionieren met het gebruik van polyethyleen voor het bewaren van voedsel. Hij lanceerde de ”Wonderbowl”, een kom met een revolutionaire luchtdichte sluiting, die veel lichter en steviger was dan het traditionele glas en aardewerk. De eerste jaren waren de producten te koop in warenhuizen, ijzerwinkels en andere handelszaken. Om de kwaliteit van de producten aan de consument te kunnen uitleggen, organiseerde de Amerikaanse Brownie Wise in 1948 de eerste Tupperware Home Party. Tupperware is bekend van de bewaarbakjes en -schalen, maar verkoopt bijvoorbeeld ook kookgerei en keukenmessen.

zomerserie Aan huis

Aan de deur wordt niet gekocht, aldus een gezegde. Maar met sommige producten is dat juist wel het geval. Dit is deel 3 in een serie over artikelen die aan huis worden verkocht. Zaterdag 4 augustus deel 4: Aloë Vera.