Gelderland doet geitenhouderij op slot

Na Noord-Brabant doet ook Gelderland de deur op slot voor uitbreiding van de melkgeitenhouderij. De provincie heeft woensdag een voorbereidingsbesluit genomen waardoor nieuwvestiging met onmiddelijke ingang niet meer mogelijk is. Ook uitbreiding van bestaande geitenbedrijven of omschakeling van andere veehouderijen naar melkgeitenhouderij is verboden.

Reden voor het besluit is dat uit onderzoek is gebleken dat omwonenden van geitenhouderijen meer kans hebben op longontsteking, zo meldt de provincie.

Ook de vrees dat geitenhouders uit Noord-Brabant naar Gelderland zouden uitwijken speelt een rol. In die eerste provincie ging de geitenhouderij in juli al op slot.

De geitensector in Gelderland is de afgelopen drie jaar met 26 procent gegroeid, tegen 16 procent in heel Nederland.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor een half jaar. Binnen die termijn wil de provincie tot definitieve regelgeving komen.

Verantwoordelijk gedeputeerde Van Dijk zegt dat de provincie uit voorzorg tot het besluit is gekomen. „Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is voor het verhoogde risico voor omwonenden; zit het in mest, het transport, het voer, de stal? Het Rijk gaat dat nader onderzoeken. Dat onderzoek geeft straks ook aanknopingspunten voor andere maatregelen”, aldus Van Dijk.

Ook andere veehouderijsectoren leiden volgens de provincie tot een verhoogde kans op longontsteking bij omwonenden maar daar verminderen nieuwe stalsystemen de uitstoot van schadelijke stoffen. Voor geiten is nog niet bekend welke maatregelen het risico op longontsteking beperken.