Gek doen mag bij softwarebedrijf AFAS

Over hun goedlopende softwarebedrijf zijn ze bescheiden: Arnold Mars en Bas van der Veldt zijn „nog maar” de tweede generatie in de directie en zien AFAS in Leusden doorgroeien. „Klanten én personeel willen we een ‘wow’-gevoel geven.”

Graafmachines zijn druk in de weer op het terrein waar Mars, financieel directeur, vanuit zijn werkkamer op uitkijkt. Op de 44.000 vierkante meter, aan de overkant van de straat, moet over twee jaar het splinternieuwe kantoor staan.

Het AFAS Experience Center moet plaatsbieden aan de 400 medewerkers, plus de 30.000 gasten die jaarlijks over de vloer komen bij het softwarebedrijf. Het ontwerp laat ruime trainingslokalen en huiselijke werkplekken zien, die worden afgewisseld met een restaurant, sportzalen en zelfs een theater.

Het nieuwe kantoor is nodig omdat het softwarebedrijf, gestart in 1996, uit z’n jasje groeit. „Wij automatiseren werkprocessen zoals urenregistratie, financiën, salarisverwerking, klantrelatiebeheer, en projecten; het liefst zo veel mogelijk en iedere maand een stukje meer”, vertelt Mars met gepaste trots. „Een goed softwarepakket biedt een bedrijf inzicht in hoe het er nu en in de toekomst voor staat, en levert uiteindelijk meer resultaat: er kan meer met minder menselijke handelingen. Maar de vraag is wat er dan met de mensen moet gebeuren. Zij kunnen zich nog meer richten op waar het om zou moeten draaien: de klant zo goed mogelijk helpen. AFAS gelooft in detail en aandacht voor de mens, zowel voor de klant als de medewerker. Als beiden tevreden zijn heb je een win-winsituatie.”

Het bedrijf werd indertijd opgericht door Ton van der Veldt en Piet Mars, de vaders van de huidige eigenaars. Zij sloegen de handen ineen om een bestaand administratiesysteem verder uit te bouwen en te vermarkten. Dat systeem stond als vernieuwend bekend in de zich snel ontwikkelende softwarebranche. De nieuwe onderneming groeide snel.

Over opvolging denken de ondernemers al na als ze begin 50 zijn. Zoon Bas van der Veldt –op zijn negentiende begonnen als productmanager– komt in beeld. Hij wordt algemeen directeur. Met Arnold Mars erbij als financieel directeur werken ze met z’n vieren toe naar de overdracht, die in januari 2009 plaatsvindt.

Meesterzet

Mars noemt die aanpak een meesterzet: „De vaders waren nog in de kracht van hun leven. Nu kijken ze (beiden) nog steeds mee in het bedrijf en kunnen ingrijpen als het nodig is.”

”Familie” is een van de kernwaarden van AFAS, naast ”vertrouwen”, ”gek” en ”doen”. Werken vanuit die motieven maakt AFAS sterk, vindt Mars. „Goed presteren en af en toe gekkigheid uithalen gaan hier samen.”

Hij geeft medewerkers het vertrouwen dat ze zelf goed met hun tijd kunnen omgaan. Vorig jaar schrapte hij daarom veel regels. „Als ik om vier uur ’s middags collega’s een potje zie poolen, vind ik dat prima.” Handel in het belang van AFAS en gebruik je boerenverstand, is zijn motto.

Dat medewerkers het naar hun zin hebben, vindt hij belangrijk. „Werk is een groot onderdeel van je leven. En als de medewerkers iedere dag met plezier naar hun werk gaan, zullen ze dat ook uitstralen naar de klant,” zegt Mars.

Rangen en standen passen niet in de bedrijfscultuur. Daarom heeft de directie geen gereserveerde parkeerplek. Mars laat medewerkers ook delen in de winst: „Heel simpel: als het goed gaat met AFAS, mag het ook goed gaan met de medewerkers.”

Prijs

Dat AFAS met „nog maar” de tweede generatie familie in het bedrijf al in de finale zit voor de jaarlijkse prijs voor familiebedrijven, is al een eer op zich, zegt Mars. De prijs is in het leven geroepen door ondernemer John van Fentener van Vlissingen om Nederlandse familiebedrijven te ondersteunen.

Als de prijs bij de uitreiking woensdag niet naar AFAS gaat, hoopt hij dat hun verhaal in ieder geval andere ondernemers inspireert. „Ik gun het andere bedrijven om te werken zoals een familiebedrijf: niet voor het geld, maar vanuit gedrevenheid. Dat maakt ondernemen een feest.”

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: AFAS Software

Waar: Leusden

Sinds: 1996

Product: software voor automatisering van bedrijfsprocessen

Omzet: 121 miljoen euro