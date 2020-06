Geen Unilever-reclames meer op Facebook en Twitter in VS

Consumentengoederenmaker Unilever plaatst dit jaar geen reclames meer op de sociale netwerken Facebook, Instagram en Twitter. Dat heeft het Nederlands-Britse bedrijf bekendgemaakt. Unilever haalt de gepolariseerde Amerikaanse politiek, racisme en haatdragende berichten op de sociale media in een verklaring aan als redenen.

Unilever laat weten dat het blijven adverteren op de drie sociale media „geen waarde toevoegt” voor mensen en de samenleving. Het bedrijf stelt dat „het huidige complexe culturele landschap” nieuwe eisen stelt aan verantwoordelijke bedrijven. Die zouden moeten leren, reageren en actie ondernemen om een veilig en vertrouwde digitale omgeving mogelijk te maken.

De aankondiging komt twee dagen nadat dochter Ben & Jerry’s al besloot in juli geen advertenties meer te plaatsen op Facebook en Instagram. Het ijsjesmerk sloot zich met die boycot aan bij de campagne Stop Hate for Profit, die Amerikaanse burgerrechtenorganisaties zijn begonnen. Doel daarvan is om Facebook op te roepen harder op te treden tegen racisme en haatdragende berichten.

De burgerrechtenorganisaties nemen het Facebook onder meer kwalijk dat berichten die oproepen tot geweld tegen Black Lives Matter-demonstranten niet worden verwijderd. Ook het feit dat het bedrijf de uiterst rechtse website Breitbart als vertrouwde nieuwsbron aanmerkt, vinden ze een probleem.

Behalve Ben & Jerry’s hadden ook onder meer kledingmerken Patagonia en The North Face zich bij de boycot aangesloten. Telecomgigant Verizon voegde zich daar vervolgens ook bij.

Unilever houdt de mogelijkheid open om zijn boycot ook na dit jaar te verlengen. Het bedrijf is een grote adverteerder. De boycot betekent niet dat Unilever minder geld uitgeeft om zijn merken als Dove, Magnum, Lipton en Vaseline aan de man te brengen. Het advertentiebudget van de Amerikaanse tak wordt bij andere media besteed.