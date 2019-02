Geen internet, toch werk genoeg

Een website heeft het bedrijf niet. Uit principiële redenen is er geen internetaansluiting. Toch rollen er meer dan genoeg opdrachten bij het familiebedrijf Roest & Moree BV binnen om acht man en een zzp’er aan het werk te houden.

Wat kunnen de Roesten en de Morees nu eigenlijk niet maken of repareren? Die indruk blijft achter na een bezoek aan het bedrijf aan de Transportstraat in het Zuid-Hollandse Bergambacht. De loods staat vol met machines die vooral met metaaltechniek te maken hebben. Ze kunnen zagen, frezen, boren, knippen, buigen en lassen.

Maar er staan ook een stuk of drie gele robots. Tweedehands overgenomen, klaar om door Peter Roest (35) en zijn broers gebruikt te worden. Peter laat zijn nieuwste project zien. „Kijk, de robotarm pakt van deze pallet een klomp staal en zet die daar in de draaibank. Die bewerkt het. Als hij klaar is, zet de robot het werkstuk op een andere pallet.”

Roest & Moree heeft in 2018 zes heel verschillende robotprojecten opgeleverd. Van stapelrobot tot lasrobot. „Wij zetten ze hier in de loods helemaal in elkaar, zodat we ze bij de klant in één à twee dagen kunnen opbouwen”, vertelt Corné Moree (42). „Het verschil met grotere robotbouwers is dat wij ook alles eromheen verzorgen. Dus we leggen ook de bedrading aan, plaatsen een veiligheidshek om de robot, zorgen voor de verdere mechanisering enzovoorts.”

Dat lassen is de specialiteit van André Moree (45), terwijl zijn collega’s bedreven zijn in elektra. „Dat maakt het voor de klant zo handig, ze hoeven niet overal weer een ander bedrijf voor in te schakelen. Bij ons is al die expertise in huis”, aldus Corné.

André werkte samen met Kees Roest (62) bij reparatiebedrijf Slomp in Schoonhoven. Toen de eigenaar daarvan op 52-jarige leeftijd overleed, begonnen Kees Roest en André Moree voor zichzelf. Veel klanten van hun oude werkgever meldden zich na verloop van tijd bij Roest & Moree.

Datzelfde gebeurde eigenlijk bij de familieleden van het tweetal. Van Kees werken er inmiddels vijf zonen in het bedrijf, terwijl André’s broer Corné zich in 2002 aansloot. Omdat het bedrijf een Besloten Vennootschap is, kan Kees zich over een paar jaar makkelijker terugtrekken als hij met pensioen gaat.

Het repareren waar Roest en Moree mee zijn begonnen, is nog steeds een belangrijke tak van bedrijf. Wekelijks komen er wel telefoontjes binnen van klanten die een storing melden. Soms kan die op afstand via de telefoon worden verholpen, maar als dat niet lukt, rukt er één van de werknemers uit.

Op de dag van het interview belt bijvoorbeeld een garage uit Bergambacht dat de bandendemonteermachine het niet meer doet. Een zoon van Kees gaat ter plaatse, haalt het apparaat uit elkaar en ziet dat de luchtmotor het niet meer doet. Die wordt gerepareerd en de automonteurs kunnen weer verder. Kees: „Als die garage de leverancier van de machine belt, kan het zijn dat er pas na een week een monteur beschikbaar is. „Wij zijn er vaak dezelfde dag. Storingen gaan bij ons altijd voor.”

Onderhoud is ook een specialiteit van Roest & Moree. Kleinere bedrijven hebben niet genoeg werk voor een eigen onderhoudsmonteur. Roest & Moree besteedt dan bijvoorbeeld één dag per week een werknemer uit om het onderhoud te doen.

Corné is zelfs bijna de hele week uitbesteed bij een houtbedrijf in Ouderkerk aan den IJssel. „Een monteur in vaste dienst moet het wiel alleen uitvinden, ik heb de kennis en ervaring van acht man Roest & Moree achter mij. Daardoor kan ik veel makkelijker vernieuwingen en verbeteringen doorvoeren en grotere projecten aanpakken dan een monteur alleen.”

Over de omzet willen Kees en Corné niets vertellen, maar deze groeit gestaag, genoeg om acht man en een zzp-er aan het werk te houden. „Er is een gebrek aan techneuten. Mede daardoor komt er veel werk naar ons toe. Zelfs tijdens de crisis hebben we altijd werk genoeg gehad. We hebben dit als bijzonder ervaren. Ook voor ons geldt „zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan.””

digibron.nl/dezaak

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: Roest & Moree

Waar: Bergambacht

Activiteit: automatisering, robotica, storing, montage, onderhoud, installatietechniek, metaaltechiek

Sinds: 1999

Aantal medewerkers: 8