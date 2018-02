Gasloos bouwen: niemand kan er meer omheen

Nederland moet vandaag nog aan de slag met gasloos wonen. Groningen vraagt erom; de uitdaging is enorm. En ondanks de hobbels die er zijn, is het technisch al mogelijk.

Dat was donderdag de boodschap op een congres over duurzaam bouwen in Hoofddorp, gewijd aan het thema #VanGasLos.

Directeur Wietse Walinga van het kennisplatform Duurzaam Gebouwd spreekt van een grote uitdaging. „Tot 2050 moeten er 8 miljoen gebouwen van het gas af. Dat zijn er duizend per dag, vanaf vandaag.”

Die stip op de horizon is gezet door de vorige minister van Economische Zaken, Kamp. Ook in het regeerakkoord staan duidelijke ambities: het gasloos bouwen of maken van 50.000 nieuwbouwwoningen en 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar.

Tijdens het congres tekenden wethouders uit de metropoolregio Amsterdam (MRA) de intentieovereenkomst aardgasvrije nieuwbouw. „De komende jaren organiseren we in de regio de ‘Olympische Spelen’ voor duurzaam bouwen. We hebben namelijk als opgave om 230.000 woningen te bouwen. Wie pakt de handschoen op?” zo daagde wethouder Nederstigt (Duurzame Economische Ontwikkeling) van de gemeente Haarlemmermeer de congresdeelnemers uit. „Gaat u morgen nog aan de slag met gas, dan zadelt u de bewoners met problemen op.”

De gemeente Haarlemmermeer werd tijdens het congres uitgeroepen tot meest duurzame gemeente. Nederstigt gaf een paar voorbeelden van wat zijn gemeente op dit gebied doet. Zo is er een geluidsscherm neergezet dat energie levert en tegelijk goed is voor de biodiversiteit, dankzij ingebouwde nestkasten voor vogels en vleermuizen en holen voor egels. Verder worden er in Haarlemmermeer datacentra gebouwd waarvan de restwarmte benut kan worden.

Drempels

Een van de belangrijkste drempels op weg naar gasloos wonen is het loskoppelen van de bestaande woningvoorraad van het aardgas. Hoe krijg je woningeigenaars mee? Nederstigt is hoopvol: „Als we dat in de jaren 60 met het aanleggen van het aardgasnetwerk konden, dan kunnen we dat nu ook. Belangrijk is om het stap voor stap te doen. En waar de particulier het zelf niet kan, daar zal de overheid een flinke stap moeten zetten.”

Laurens de Lange, directeur van technisch dienstverlener Unica Groep, had daarbij een advies voor gemeenten: „Geef per wijk of stadsdeel een heldere einddatum aan van de levering van gas.”