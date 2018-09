Galapagos en Aalberts kleuren beursdag

Biotechnologiebedrijf Galapagos en industrieel toeleverancier Aalberts Industries kleurden woensdag de beursdag in Amsterdam. Het algehele beurssentiment in Europa was gematigd positief. Beleggers bleven wel enigszins terughoudend door de aanhoudende handelszorgen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent hoger op 540,27 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 777,79 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,9 procent.

Galapagos was met afstand de koploper bij de hoofdfondsen, met een winst van 17,6 procent. Dat is de grootste koerswinst in drie jaar. De biotechnoloog heeft samen met partner Gilead Sciences een studie met het middel filgotinib tegen reuma succesvol afgesloten.

Aalberts Industries volgde met een winst van 3,6 procent na een adviesverhoging door analisten door Kempen. De marktvorsers stellen dat de verhoging samenhangt met recente overnames door Aalberts, macro-economische ontwikkelingen en grondstofprijzen.

Levensmiddelenconcern Unilever, dat eind dit jaar zijn plek in de Londense hoofdindex verliest vanwege de verhuizing naar Nederland, steeg 0,7 procent. Grootste daler in de AEX was chipconcern ASML met een verlies van 3,8 procent na een sectorrapport van Goldman Sachs.

In de MidKap stonden chiptoeleveranciers Besi en ASMI bij de grootste dalers met minnen van 1,7 en 1,4 procent. Bodemonderzoeker Fugro was met een winst van 3,8 procent de grootste stijger.

Bij de kleinere bedrijven won Adyen 8,2 procent. De betalingsdienstverlener kondigde een samenwerkingsverband aan met dataplatformbedrijf Looker en krijgt vanaf 24 september een notering in de MidKap en heeft inmiddels een grotere beurswaarde dan ABN AMRO. Adyen neemt de plaats in van natuurvoedingsproducent Wessanen (plus 0,1 procent). De samenstelling van de AEX blijft ongewijzigd.

In Madrid steeg Inditex 4,1 procent. Beleggers waren tevreden over de halfjaarresultaten van de Spaanse kledingverkoper. Hermès klom 3,9 procent in Parijs. Het Franse modehuis zag zijn winstgevendheid in het afgelopen halfjaar oplopen naar het hoogste niveau ooit. Vooral in China deed het bedrijf goede zaken.

De euro was 1,1632 dollar waard tegen 1,1588 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 2,3 procent in prijs tot 70,82 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 79,69 dollar per vat.