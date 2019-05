FrieslandCampina moet vanille in vla stoppen

FrieslandCampina handelt in strijd met de Europese wetgeving tegen misleiding door in zijn Optimel Vanillevla geen vanille te stoppen. Dat heeft het College van Beroep van de Reclame Code Commissie geoordeeld. Daarmee is een eerdere uitspraak van de commissie bevestigd en definitief.

De commissie oordeelde eerder dit jaar dat de verpakking van de vanillevla misleidend was. Ze stelde vast dat de vla geen vanille bevat, terwijl de consument dit door de naam en andere uitingen op de verpakking wel zou kunnen verwachten.

FrieslandCampina beloofde eerder dit jaar de receptuur en de verpakking van Optimel Vanillevla aan te passen, maar had tegelijk beroep aangetekend. Uitspraken van de commissie zijn niet bindend, maar voedingsmiddelenfabrikanten geven er meestal wel gehoor aan. De Europese regelgeving tegen misleiding is bovendien wel bindend.

De kwestie werd aangezwengeld door voedselwaakhond foodwatch.

FrieslandCampina zegt de tekst op de verpakking te gaan aanpassen. ’‘Zodanig dat de Reclame Code Commissie geen bezwaar heeft. En dat het ook duidelijk is voor de consument’‘, aldus een woordvoerder. ’‘We kijken ook naar het recept’’. De zegsman voegt daaraan toe dat vanille een erg duur ingrediënt is: de prijs ligt momenteel zelfs boven die van zilver.

Volgens FrieslandCampina zit er in 80 procent van de vanillevla’s geen echte vanille.

Foodwatch gaat nu ook andere producenten aanschrijven dat ze hun vanillevla moeten aanpassen. ’‘Er moet vanille in vanillevla zitten of er moet duidelijk op de verpakking staan dat het alleen om een (kunstmatig) smaakje gaat. Weigeraars kunnen een klachtenprocedure tegemoet zien.’’