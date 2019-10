Friesland trekt stikstofbeleid in na protest boeren

De provincie Friesland trekt eerder genomen stikstofmaatregelen in, nadat boeren vrijdag spontaan naar Leeuwarden trokken om te protesteren. Dat heeft de Friese gedeputeerde Johannes Kramer tegen de verzamelde boeren gezegd.

Enkele honderden boeren gingen vrijdag naar het provinciehuis in Leeuwarden. Velen kwamen op de tractor, de toegangswegen naar het provinciehuis stonden er vol mee. De boeren richtten hun woede vrijdag specifiek op de handtekening die de Friese gedeputeerde Johannes Kramer had gezet onder een provinciaal akkoord, waardoor boeren nog niet gebruikte productieruimte in hun vergunning wordt afgepakt, aldus voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond Harm Wiegersma. Het akkoord werd eerder deze week getekend, volgens de voorzitter zonder vooroverleg met boeren. „De hele boerenstand is in opstand”, zei Wiegersma.

De protesterende boeren eisten dat Kramer zijn handtekening zou terugtrekken. „Het is de overheid die een ondeugdelijke wet heeft geschreven, die moet zelf de zaakjes op orde krijgen”, aldus Wiegersma, verwijzend naar het stikstofprobleem waarmee Nederland kampt doordat de Raad van State (RvS) eerder dit jaar een streep zette door het Nederlandse stikstofbeleid. Volgens Wiegersma is „het hek van de dam bij de boeren”.

Kramer liet in een volgepakte zaal weten dat het stikstofprobleem een groot probleem is. „We zullen maatregelen moeten nemen die zeer doen. Maar we kunnen het alleen oplossen als we het met elkaar oplossen. Vandaar dat we het besluit hebben genomen de beleidsregels in te trekken.” Die mededeling leverde hem applaus op.

Vicepremier Hugo de Jonge zei vrijdag namens het kabinet dat de stikstofmaatregelen „gewoon moeten worden genomen”. „Ik hoop dat de provincies alles doen om juist die vergunningverlening op gang te laten komen”, voegt hij daaraan toe.

De Jonge erkent dat er „licht is ontstaan” tussen de maatregel die het kabinet heeft gepresenteerd over de productieruimte en hoe de provincies deze willen uitwerken. Maar de actie van Kramer is wel wat voorbarig, aldus De Jonge, want het plan moet hoe dan ook nog verder worden uitgewerkt en vastgelegd in de wet.