Frankrijk verrast door AF-KLM-zet kabinet

De Franse regering was verrast door de stap van Nederland om een belang in Air France-KLM te verwerven. Een regeringswoordvoerder spreekt van een „niet vriendschappelijke” zet, waarbij Nederland als het ware optrad als een activistische investeerder.

Kort voordat minister Wopke Hoekstra (Financiën) het nieuws wereldkundig maakte, zijn de Fransen ingelicht. Dat gebeurde volgens Parijs dinsdagavond om 19.00 uur. De Fransen noemen de stap van Nederland ook enigszins geniepig en begrijpen niets van de motivatie van Hoekstra en de zijnen.

Frankrijk heeft naar eigen zeggen de voorbije maanden nadrukkelijk overleg gevoerd met Nederland over Air France-KLM. Daarbij zou KLM-baas Pieter Elbers ook de positie van topman van de holding zijn aangeboden. De Nederlander weigerde en daarop werd uiteindelijk de Canadees Ben Smith aangesteld.

Verder zou juist de onafhankelijke koers van het bedrijf zijn benadrukt. Verder stellen de Fransen dat Nederland met zijn belang de waarde van het aandeel heeft getorpedeerd. Op de vraag of de Fransen hun belang in Air France-KLM verder willen vergroten, ging de zegsman niet in. De Fransen hebben een belang van circa 14 procent in het bedrijf en zijn goed voor 22 procent van het stemrecht.

Eerder had de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire in Franse media al gezegd verrast te zijn geweest door de zet van de Nederlandse overheid. Hij herhaalde zijn steun voor de strategie en het management van Air France-KLM. „Het is essentieel om de regels van goed bestuur te respecteren en dat Air France-KLM geleid blijft worden in de geest van sociaal belang zonder nationale staatsinmenging”, aldus Le Maire.

De minister van Begroting Gérald Darmanin zei eveneens dat de Franse overheid en het bestuur van Air France-KLM niet bewust waren van het feit dat Nederland aandelen aan het kopen was.

Het aandeel Air France-KLM noteerde woensdagmiddag 11,5 procent lager. Daarmee zijn tientallen miljoenen euro’s van de totale investering van Nederland in het bedrijf reeds verdampt.