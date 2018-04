FNV pleit voor beloningspact in bankensector

Vakbond FNV wil met de bank- en verzekeringssector een beloningspact afsluiten dat „exorbitante” loonsverhogingen en bonussen aan banden legt. Recent zorgden plannen voor een forse salarisverhoging voor de topman van ING nog voor flinke ophef. Dat heeft imago van de financiële sector geen goed gedaan en „het grote graaien” moet nu echt stoppen, stelt de vakbond.

In het voorstel van FNV staat onder meer dat salarissen van de topbestuurders voortaan moeten stijgen in lijn met de cao-loonsverhogingen van medewerkers in de sector. Ook zou het verschil tussen beloningen van de top, inclusief bonussen, niet meer mogen zijn dan twintig keer het salaris van de laagst verdienende in dezelfde organisatie.

De bond heeft onderzoek laten doen, waarbij aan ruim 1700 mensen is gevraagd hoe ze over topbeloningen in de financiële sector denken. Daaruit blijkt onder meer dat ruim vier op de vijf Nederlanders het positief vinden dat ING is teruggekomen op zijn omstreden voorstel, maar het merendeel vond het wel jammer dat dit pas gebeurde onder maatschappelijke druk.

Bij andere financiële instellingen spelen soortgelijke kwesties. Zo was er ook ophef over de miljoenenbonus die directeuren van NIBC krijgen in verband met de beursgang van de Haagse zakenbank. Ook bij verzekeraar ASR en vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen zijn aan de top fikse salarisverhogingen toegekend.

FNV-bestuurder Gerard van Hees vindt dit niet aan medewerkers uit te leggen. „Zeker wanneer het organisaties betreft die door de Nederlandse belastingbetaler zijn gered of waar mensen bij duizenden tegelijk worden ontslagen.”

Banken verklaren in een reactie met elkaar in gesprek te gaan over de lessen die getrokken kunnen worden uit de beloningsdiscussie. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt daarbij ook te letten op de opvattingen van de vakbond.

„Dat een negatief beeld van de sector overheerst, doet geen recht aan alle inspanningen die wij met elkaar - politiek, toezichthouders en zeker ook de banken en hun medewerkers - hebben verricht om banken stabieler, transparanter en veiliger te maken”, aldus NVB-voorzitter Chris Buijink.