Fitch verwacht sterke krimp VS maar snijdt niet in AAA-status

Ratingbureau Fitch handhaaft zijn oordeel over de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten. Te midden van de coronacrisis behoudt de grootmacht zijn AAA-rating, de hoogst mogelijke categorie. Wel rekent de kredietbeoordelaar erop dat ’s werelds grootste economie sterk zal krimpen, wat gepaard gaat met een stevige toename van de werkloosheid.

Dat leningen aan de Verenigde Staten volgens Fitch toch tot ’s werelds veiligste krediet behoren, komt onder andere door de grote omvang van de economie en het concurrerende bedrijfsleven. Daarnaast blijft de dollar sterk, omdat vrijwel alle landen reserves in de Amerikaanse munt aanhouden.

De economische gevolgen van de pandemie voor de Verenigde Staten zijn niettemin groot, verwacht Fitch. Het bruto binnenlands product krimpt volgens het ratingbureau dit jaar met 3 procent. „Een ongeëvenaarde gebeurtenis in vredestijd en grotere krimp dan in 2009”, schrijft Fitch in een toelichting. De impact kan nog groter worden als de virusuitbraak niet snel is ingedamd.